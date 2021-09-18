«الموسيقيين» تحرر محضرا ضد «مسلم» في الإسماعيلية لغنائه بدون فرقة

حررت نقابة المهن الموسيقية محضرا ضد مؤدي المهرجانات «مسلم»، محضرا بسبب قيامه بالغناء في فرح بإحدى القاعات في محافظة الإسماعيلية، بدون فرقة غنائية.

وعلمت «الوطن»، أن نقابة الموسيقيين فرع الإسماعيلية، كانت قد نبهت من قبل يوم 16 سبتمبر، على منع أي فنان من الغناء بدون اصطحاب فرقة.

منع الغناء بدون فرقة غنائية من 16 سبتمبر

ونبهت نقابة المهن الموسيقية على كل أصحاب القاعات وكل أصحاب الـ دي جي، بعدم الموافقة على عمل أي مطرب أو فقرة فنية بدون فرقة موسيقية، حسب قرارات النقابة، وإلا سيتعرض صاحب القاعة أو صاحب الـ دي جي إلى المسائلة القانونية.

التحقيق مع أي مطرب يغني بدون فرقة

جاءت تلك القرارات التي اتخذها الفنان الكبير هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، خلال الأيام الماضية، بعد سحب تصريح الغناء الخاص بمؤدي المهرجانات حسن شاكوش وإبعاده عن الغناء تماما، بالإضافة لإيقاف مطرب الشعبي رضا البحراوي عن الغناء لمدة شهرين.

كما قامت النقابة بمنع العمل بالفلاشات فى الحفلات الغنائية وإجبار أي مطرب على اصطحاب فرقة غنائية مكونة من 8 أفراد، لعزف أغنياته فى الحفلات، ومن سيخالف ذلك سيتم إيقاف تصريح الغناء الخاص به وتحويله للتحقيق من جانب النقابة لو كان عضو عاملا في النقابة.