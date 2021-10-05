الإسكان: طرح 6 قطع أراضي لبناء مشروعات خدمية في الشروق

أكد المهندس عبد اللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافقت على المواقع المقترحة لطرح 6 قطع أراضٍ استثمارية بأنشطة تعليمية وتجارية وإدارية بعدة مناطق بالمدينة، وذلك بنظام التخصيص الفوري، بهدف دعم الخدمات لسكان المدينة، وتوفير متطلبات المستثمرين.

تفاصيل قطع الأراضي المطروحة

وأكد رئيس جهاز مدينة الشروق، أن الطرح يتضمن إتاحة قطعة أرض بمركز خدمات المجاورة الخامسة، المنطقة الأولى عمارات بنشاط تعليمي، لإقامة مدرسة بمساحة 9694 متراً، بنسبة بنائية لا تتعدى 30% من مساحة قطعة الأرض، وبارتفاع بدروم وأرضى و3 أدوار متكررة، مع الالتزام باشتراطات هيئة الأبنية التعليمية، كما تم إتاحة قطعة أرض بمركز خدمات المجاورة السادسة، المنطقة التاسعة عمارات بمساحة 933 متراً لإقامة نشاط حضانة، بنسبة بنائية لا تزيد على 30% من المساحة، بارتفاع دور أرضى ودور أول فقط، مع الالتزام باشتراطات مديرية الشئون الاجتماعية، وكذا طرح قطعتي أرض إحداهما بمركز خدمات المجاورة الأولى، المنطقة السادسة عمارات بمساحة 1992 متراً، والثانية بمنطقة خدمات الواجهة الشرقية بمساحة 1638 متراً بنشاط تجارى إداري بنسبة بنائية 30%، وبارتفاع بدروم ودور أرضى وأول وثانٍ وثالث.

وأوضح أنه تمت الموافقة على طرح قطعة أرض بنشاط مختلط «تجارى – إداري - سكنى»، تفي برغبات المستثمرين بمركز خدمات المدينة 2 بمساحة 1673 متراً وبنسبة بنائية لا تزيد عن 30% من المساحة، وبارتفاع بدروم وأرضى و 3 أدوار متكررة، وكذا قطعة أرض بمركز خدمات الحي الرابع بمساحة 2152 مترا، لإقامة نشاط تجارى وبنسبة بنائية 40%، وبارتفاع بدروم ودور أرضى و دورين متكررين مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني وشئون البيئة.

الحجز من خلال موقع المجتمعات العمرانية

وأشار المهندس عبداللطيف بشارة، إلى أن تفاصيل التقدم للحجز والاشتراطات البنائية، وكذا أسلوب السداد متاحة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة http://www.newcities.gov.eg/Investment/default.aspx، وذلك حتى 15/10/2021.