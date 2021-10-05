«شاكر»: الكهرباء أمن قومي.. وجاهزون لتزويد أي مشروع بالطاقة

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، اليوم، إن الوزارة جاهزة لتوفير أي طلب على أي قدرة كهربائية لأي مشروع، مشيرًا إلى أن الكهرباء تمثل أمنا قوميا ولابد من توفير طاقة كهربائية بدرجة عالية من الاستقرار لخدمة الصناعة، موضحًا أن مشروع الدلتا الجديدة يحتاج لقدرات تصل لأكثر من 2 جيجاوات، والوزارة جاهزة لهذا الأمر، وتم البدء في عمل التصميمات وتنفيذ الشبكات.

مصر لديها احتياطي آمن من الكهرباء

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، والذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، عبر شاشة «TeN»، أن النسبة المركبة في الشبكة تصل إلى 56 جيجا وات، ولكن المتاح يوميًا في حدود من 47: 48 ميجا وات، لكون بعض المحطات متقادمة، مشيرا إلى أن هناك محطات تكون خارج الخدمة للصيانة، كما أن أعلى قدرة كانت تحتاج لها البلاد في الصيف الماضي، تقترب من 43 ميجا وات، ولا يزال لدينا احتياطي آمن بين القدرة المتاحة يوميًا والاستهلاك.

الطاقة المتجددة تتعدى 6 جيجاوات نهاية 2021

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الطاقة المتجددة تتعدى 6 جيجاوات نهاية العام الجاري، ومن المتوقع أن تشهد زيادات خلال العامين ونصف المقبلين لتصل إلى 10 جيجاوات، موضحًا أنه تم فتح المجال للاستثمار بهذا القطاع، وخلال 5 سنوات، رصدت الدولة دعما 76 مليار جنيه، ومعظم الدعم يكون للقطاع المنزلي.