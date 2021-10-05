5 ملفات حسمها وزير الكهرباء خلال لقائه بنظيره اللبناني.. شبكة عربية تجمع 5 دول

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نظيره اللبناني وليد فياض والوفد المرافق له؛ لعرض التجربة المصرية في تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري.

أشاد الدكتور شاكر في بداية اللقاء، بالعلاقات العريقة الاستراتيجية والمتميزة بين البلدين على كافة المحاور الاقتصادية والسياسية، التي تعد نموذجًا مثاليًا للتعاون البناء بين الدول العربية؛ بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الشعوب العربية، مؤكدًا ترحيبه بزيادة حجم التعاون المشترك وتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء العرب بصفة عامة وللبنان الشقيق بصفة خاصة.

تأمين إمداد الكهرباء مسألة أمن قومي

وأكد الوزير، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن القيادة السياسية وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها، باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومي، ولابد من اتخاذ التدابير اللازمة له.

تغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء

وأشار شاكر إلى نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية، وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء، من خلال عدد من الإجراءات والمبادرات وسياسات الإصلاح لإطلاق عملية التحول في الطاقة وتأمين واستدامة الكهرباء، وتحسين كفاءة الطاقة وفتح أسواق لاستثمارات القطاع الخاص في مختلف مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة والشبكات الذكية.

تأمين احتياطي كهربائي مناسب

ولفت إلى نجاح القطاع في تحويل العجز في الطاقة إلى فائض وذلك من خلال إضافة 28 ألف ميجاوات على مدى السنوات الأربع الماضية؛ مما ساهم في القضاء على عجز الطاقة وتأمين احتياطي كهربائي مناسب، مشيرًا إلى التعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين لتنفيذ ثلاثة محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء في كل من بني سويف، البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات.

تعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة

وأكد وزير الكهرباء، الاهتمام الكبير والجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات وتحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية؛ من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائي في الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة، موضحًا أنه كان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022، ولكن نجح القطاع في الوصول لهذه النسبة بنهاية هذا العام 2021، إذ تصل القدرات إلى نحو 6378 ميجاوات، وتبلغ القدرات الحالية نحو 5878 ميجاوات.

التعاون مع 5 دول عربية في مجال الربط الكهربائي

وتطرق «شاكر» خلال الاجتماع، إلى الأهمية التي يوليها القطاع لمشروعات الربط الكهربائي، لافتًا إلى أن مصر تشارك بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، إذ ترتبط كهربائيًا مع دول الجوار شرقًا (مع الأردن)، ويتم حاليًا إعداد دراسات لزيادة قدرة الربط الحالية، والربط وغربًا (مع ليبيا)، وجنوبًا (مع السودان) ويجري حاليًا العمل على زيادة القدرة المنقولة بين مصر والسودان من القدرة الحالية 80 ميجاوت إلى 300 ميجاوات، وجار استكمال الخطوات النهائية لمشروعات الربط مع السعودية ودول المشرق والمغرب العربي والعراق.