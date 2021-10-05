مشاركة 60 باحثا مصريا ببرنامج تنمية المهارات الاتصالية بالتعاون مع بريطانيا

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الاثنين، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة؛ بهدف إطلاق برنامج تدريبي لتنمية المهارات الاتصالية للباحثين المصريين «Online Researcher Connect» بحضور جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة.

نجاح برنامج منح «نيوتن مشرفة»

وأكد الوزير، عمق العلاقات التي تربط بين مصر وبريطانيا في المجالات كافة، خاصة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا بنجاح برنامج منح «نيوتن مشرفة» وغيره من البرامج العلمية كنماذج ناجحة للتعاون بين البلدين.

وأشار «عبدالغفار»، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى حرص الوزارة على بناء قدرات الباحثين وتعزيز مهاراتهم البحثية والاتصالية والمهنية، لافتًا إلى أهمية هذا البرنامج لتضمنه عدد من المهارات الهامة للباحثين، التي يحتاجونها لشق طريقهم في مجالات العلوم المختلفة وتطبيقاتها.

تنفيذ برنامج تنمية المهارات الاتصالية في 6 دول

من جانبه، أشاد السفير البريطاني بتوقيع مذكرة التفاهم وإطلاق البرنامج التدريبي لتنمية قدرات ومهارات الباحثين، مشيرًا إلى أن البرنامج يجري تنفيذه بالتزامن في 6 دول هى: مصر، المغرب، البرازيل، تايلاند، فيتنام، بنجلاديش، مؤكدًا أن التعليم يعد محورًا أساسيًّا في التعاون بين مصر وبريطانيا.

مشاركة 60 باحثًا مصريًّا في البرنامج

بدوره، أكد محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أهمية امتلاك المهارات الاتصالية في مجال البحث العلمي؛ لأنها تسهم في تعزيز النشر في المجلات الدولية، والحصول على تمويل الهيئات الدولية، وتعزيز التعاون العلمي معها، والتمثيل الفعال للمؤسسات البحثية في المؤتمرات الدولية، والترويج للأبحاث في الأوساط العلمية الدولية، مشيرًا إلى أنه سيتم اختيار 60 باحثًا مصريًّا من الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية للمشاركة في البرنامج.

جدير بالذكر أن مذكرة التفاهم تهدف إلى إطلاق برنامج تدريبي للباحثين المصريين، يتضمن سلسلة من المناهج التفاعلية يقدمها عدد من المدربين البريطانيين؛ لتطوير مهارات الباحثين الاتصالية والمهنية، باستخدام اللغة الإنجليزية في السياقات الدولية، وإكسابهم القدرة على عرض أبحاثهم بأساليب مهنية وأكاديمية فعالة، و إيصال فكرتها بالشكل الأمثل للجمهور.

تمويل 6 ورش عمل افتراضية للبرنامج

وتنص مذكرة التفاهم على قيام المجلس البريطاني بالتخطيط والترويج للبرنامج، من خلال التواصل مع فريق البرنامج في بريطانيا، ومع الباحثين المشاركين بالبرنامج من مصر، وتمويل 6 ورش عمل افتراضية للبرنامج، ودعمها بالخدمات اللوجستية اللازمة، وتوفير مدربي الورش والمحتويات الإلكترونية، والمواد الترويجية والدعائية، والمشاركة في التغطية الإعلامية للبرنامج بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

كما تنص مذكرة التفاهم أيضًا على قيام أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالترويج للبرنامج من خلال مكاتب TICO-GICO بالجامعات ومراكز الأبحاث المصرية، والترويج إلكترونيًّا من خلال نشر المعلومات المتعلقة بالبرنامج لدى جهات الاتصال بقاعدة برامج الأكاديمية، والتعاون مع المجلس البريطاني في تحديد معايير الاختيار بالبرنامج، فضلًا عن التأكد من تنفيذ أنشطة متابعة من قبل المشاركين في ورش العمل في معاهدهم وجامعاتهم، وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء الورش الأصلية.