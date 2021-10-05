فيضانات عُمان.. الجيش يتدخل لإنقاذ الضحايا

تدخل الجيش العماني لاحتواء آثار فيضانات عمان الناتجة عن إعصار شاهين، إذ تابع اللواء الركن طيار خميس بن حماد الغافري قائد سلاح الجو السلطاني العماني، ميدانيا سير إجراءات عمليات الدعم والإسناد التي يقدمها سلاح الجو السلطاني العماني للجان العسكرية الفرعية في كل من محافظتي شمال وجنوب الباطنة، والجهود المبذولة للتخفيف من تأثيرات الحالة المدارية وتداعياتها على قرى ولايات المحافظتين.

سلاح الجو يتدخل لإنقاذ ضحايا فيضانات عمان

واطلع قائد سلاح الجو السلطاني العماني على عمليات تنفيذ الأدوار والمهام الموكلة للسلاح ضمن خطط اللجنة العسكرية الرئيسية لإدارة الحالات الطارئة من خلال عمليات البحث والإنقاذ والإخلاء الطبي، وكذلك عمليات نقل المواطنين لمواقع الإيواء المخصصة عبر طائرات السلاح، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وأشاد قائد سلاح الجو السلطاني العماني، خلال الزيارة التي قام بها لقاعدة المصنعة الجوية، بالجهود الوطنية التي يقوم بها منتسبي سلاح الجو السلطاني العماني جنبًا إلى جنب، مع باقي منتسبي الوحدات العسكرية المنتشرة ميدانيًا، مثمنًا الدور الوطني الذي يقومون به في التعامل مع فيضانات عمان كجزء من آثار الحالة المدارية شاهين.

طلعات جوية لنقل المواد التموينية لضحايا فيضانات عمان

ونفذ سلاح الجو السلطاني العماني اليوم عددًا من الطلعات الجوية وبالتنسيق مع الجيش السلطاني العماني والهيئة العمانية للأعمال الخيرية، لنقل وتوزيع المؤن الضرورية والاحتياجات الإنسانية اللازمة والمواد التموينية والغذائية للمواطنين والمقيمين في قرى ومناطق ولايات محافظتي شمال وجنوب الباطنة.

وأعلنت السلطات العمانية أمس، تسجيل 7 حالات وفاة جديدة مرتبطة بالإعصار شاهين، الذي اجتاح المناطق الساحلية الشمالية يوم الأحد، وما نتج عن من فيضانات في عمان، إذ تسبب الإعصار في فيضانات واسعة النطاق في عمان، وسط رياح عاتية وهطول أمطار غزيرة.

حصيلة وفيات فيضانات عُمان

وكانت السلطات العمانية أعلنت وفاة أربعة أشخاص، بينهم طفل، في نهاية الأسبوع. وأجلى الآلاف من المناطق الساحلية في عمان، وغمرت المياه شوارع العاصمة مسقط.