المنشآت الفندقية: بريطانيا تٌسير أولى رحلاتها لشرم الشيخ السبت المقبل

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن بريطانيا ستبدأ في تسيير أولى رحلاتها إلى شرم الشيخ والغردقة بداية من يوم السبت المقبل، بعد قرار رفع اسم مصر من قائمة الدول المحظور على البريطانيين زيارتها، موضحًا أن الأسابيع المقبلة ستشهد زيادة تدريجية في أعداد الرحلات البريطانية إلى المدن السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء.

أهمية عودة السائح البريطاني لمصر

وأضاف رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عودة السياحة البريطانية لمصر هامة جدًا، إذ أن بريطانيا من بين الدول الـ 5 الأكثر إرسالا للسياح إلى مصر خلال السنوات الماضية، فضلا عن أن السائح البريطاني من ذوي الإنفاق المرتفع، كما أنه سائح متنوع يزور المدن الشاطئية علاوة على المدن الأثرية والثقافية، مؤكدًا أن عودة تلك الرحلات تثبت للعالم أن المقصد السياحي المصري «آمن صحيًا».

زيادة أعداد السياح خلال الشهور الأخيرة من العام الجاري

وأشار «عاقل» إلى أن الحركة السياحية التي تستقبلها مصر خلال الربع الحالي من العام الجاري ستكون هي الأعلى خلال 2021، لافتًا إلى أن روسيا رفعت الحظر عن رحلاتها إلى شرم الشيخ والغردقة بداية من الشهر الجاري وهو ذات الحال بالنسبة لألمانيا، كما زادت أوكرانيا من رحلاتها إلى مصر، وستبدأ بريطانيا وإيطاليا تسيير رحلاتهما إلى مصر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أن الفنادق المصرية جاهزة لاستقبال أي أعداد من السياح خلال الشهور الـ 3 الأخيرة من العام الجاري؛ وفقًا للنسبة التي حددتها وزارة السياحة لإستقبال الفنادق للنزلاء والمحددة بـ 70% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق، مع التزامها بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا.