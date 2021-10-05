«التعليم»: إقامة 10 مدارس تقنية بأموال مصرية

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، أن الشركة الألمانية اليابانية مضت مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم المصرية؛ لإرسال مدرسين من التعليم الفني إلى ألمانيا للتدريب على تدريس الطرق الحديثة، مع وجود نية لإنشاء 10 مدارس تقنية بمساعدة مستثمرين مصريين.

وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن التعاون مع ألمانيا لتطوير التعليم الفني يحقق نقلة كبيرة في التعليم المصري، والتي تعتمد على الثورة الصناعية الرابعة المعتمدة على تشكيل المعادن والإنترنت وصناعة الماكينات.

إنشاء مصنع فريد من نوعه بالقاهرة

وتابع أن الشركة الألمانية اليابانية ستقيم مصنعًا فريدًا من نوعه في مصر ويتم تصدير منتجاته، كما يتم إنشاء مركز للتميز في إحدى مدارس التعليم الفني بالقاهرة، وتحتوي المدرسة على ماكينات حاسب، ويتم وضع قطع المعدن في الأجهزة لإخراجها وتصنيعها؛ لأن الثورة الصناعية الرابعة تحتاج عامل متمرس وماكينة وحاسب آلي.

تطعيم طلاب التعليم الفني

وتابع نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني: «اللي حصل لطلبة التعليم العادي هو اللي هيحصل لطلبة التعليم الصناعي عشان يكون فيه تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، والحضور هيكون إجباريًا والغياب ممكنًا في حالة إصابة الطالب بكورونا وأثبت ذلك من خلال وزارة الصحة».