«التعليم» تعلن آليات أعمال التقييم لبرامج التعليم الفني 2021

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن آليات وضوابط أعمال التقييم والتحقق الداخلي والخارجي لبرامج التعليم الفني المطورة وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية وذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2021-2022، مؤكدة أنها حريصة على توفير بيئة تعليمية جذابة لطلاب التعليم الفني تؤهلهم لسوق العمل.

وأضافت الوزارة في مستند رسمي لها حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه التوجيه الفني يؤدي دوره في منظومة الجدارات المهنية في ضوء اختصاصاته الفنية على ألا يتعارض مع دور المقيمين والمحققين الداخليين والخارجيين وتلتزم المدارس المطبق بها منهجية الجدارات بتفعيل المادة رقم 10 الخاصة بتقديم الالتماسات ضد قرارات التقييم وفق لائحة التقييم والتحقق، مع إعلام الطلاب بأحقيتهم في تقديم الالتماسات.

وأكدت الوزارة، أن الطالب الذي لم يجتاز وحدة أو وحدتين التي ليس لها متطلبات لوحدات أخرى في الفصل الدراسي الأول، يحق له دخول الدور الثاني، من ضمنها الجدارات الأساسية «المواد الثقافية»، والطالب المتغيب عن وحدة أو وحدتين في الفصل الدراسي الأول أو الثاني يحق له دخول الدور الثاني طبقاً لقانون التعليم والقرارات الوزارية المنظمة.

«التعليم»: الدور الثاني هو أعمال تقييم للمتغيب في وحدة أو وحدتين في الدور الأول

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الدور الثاني هو أعمال تقييم الطالب الغير جدير أو المتغيب في وحدة أو وحدتين في الدور الأول، ويتم عمل برنامج علاجي مدته لا تقل عن 15 يوم، دون رسوم.

وأكدت الطالب الذي لم يجتاز وحدة أو وحدتين في الدور الثاني يعتبر راسب ويحق له إعادة العام الدراسي في الوحدات التي رسب فيها فقط، ويكون متغيب كلياً في الوحدة، والطالب المحروم «الذي لم يحقق نسبة الحضور 75٪ في البرنامج الدراسي لا يحق له دخول الدور الثاني ويعتبر راسب ويحق له إعادة العام الدراسي في جميع الوحدات.

وتابعت أن الطالب الباقي للإعادة في العام الدراسي، وغير جدير بعد في أكثر من وحدتين في الفصل الدراسي الأول أو الثاني، يعتبر راسبًا، وبذلك فقد استنفذ عدد مرات البقاء في الصف الدراسي ويتم تحويله على نظام عمال طبقاً لقانون التعليم والقرارات الوزارية المنظمة.

ولفتت الوزارة، إلى أن البرنامج العلاجي في نهاية الفصل الدراسي الأول أو الثاني لأي عدد من المخرجات لكل الوحدات بشرط ألا يكون متغيب كلياً في الوحدة.