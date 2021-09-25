«تعليم الشيوخ»: جهود الحكومة في التعليم الفني محل تقدير.. لكن بحاجة للتوعية

قال النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والإتصالات بمجلس الشيوخ، إنَّ جهود الحكومة في ملف التعليم الفني محل تقدير لكنها تحتاج إلى المزيد على مستوى التوعية حتى تصل الرسالة بشكل مباشر إلى طلاب التعليم الفني وأسرهم، خاصة في ضوء الصورة السلبية المكونة عن التعليم الفني في مصر وهي الصورة النمطية الموروثة رغم عدم صحة تلك الرؤية.

«توفيق»: التوجيه والوعي خطوة ضرورية

وعلق النائب على تخصيص حصة أسبوعيًا لتقديم جلسات التوجيه والإرشاد المهني وحصه أسبوعيًا لتقديم جلسات الابتكار وريادة الأعمال ضمن الصفوف الثلاثة بالمرحلة الثانوية للتعليم الفني، مشددًا على أهمية تلك الخطوة التي تصب في جهود الاهتمام التعليم الفني وتغيير الصورة الذهنية السلبية عنه، ولكن الوعي بمثل هذه التحركات لابد أن يكون أكبر.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات للمحررين البرلمانين، أنَّ تخصيص الحصة الأسبوعية لتقديم جلسات التوجيه والإرشاد المهني وجلسات الابتكار وريادة الأعمال، من شأنه أن يخلق أيضًا إطارًا مختلفًا ومميزًا لدى الطلاب عن الوعي بالتعليم الفني، والمساهمة بشكل فعّال في بناء شخصية طالب التعليم الفني وبناء قدراته وتوسيع مداركه بصورة تمثل أفضلية كبيرة عن الماضي.

مشروع قانون عن «جودة التعليم الفني»

وأكّد عضو لجنة التعليم والإتصالات بمجلس الشيوخ، أنَّ مجلس الشيوخ سبق ونظر في مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن هيئة جودة التعليم الفني، والتي من شأنها أنَّ تنشأ من خلال كيان مستقل لتقييم ومتابعة أداء التعليم الفني في مصر من أجل أن يكون أفضل مثلما يتمّ بمختلف دول العالم وعلى رأسها ألمانيا التي يمثل فيها التعليم الفني أفضل الإطار لإيجاد كوادر مؤهلة قادرة على المشاركة الفعّالة في التنمية ودعم الاقتصاد والصناعة.

ويبدأ البرلمان، انعقاده الجديد في الأسبوع المقبل، ويبدأ مجلس الشيوخ الدورة البرلمانية الثانية له في 5 أكتوبر المقبل.