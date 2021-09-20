«التعليم» تعلن مصروفات الطلاب المتقدمين على «نظام العمال» بالثانوي الفني

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نشرة مصروفات الطلاب المتقدمين على نظام العمال في التعليم الفني لعام الدراسي الجديد 2021-2022.

وأضافت الوزارة في مستند رسمي، حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن المصروفات تحصل من الطلاب المتقدمين على نظام العمال من الخارج في مدارس التعليم الفني نظام الثلاث سنوات طبقاً للآتي:

- رسوم نظام العمال 500 جنيه لكل صف من الصفوف الثلاثة.

- رسوم الامتحان ورسوم إضافي 15 جنيها لكل صف من الصفوف الثلاثة.

- خدمات ومستلزمات امتحانات للصف الأول 385 جنيها، والصف الثاني 385 جنيها، والصف الثالث 193 جنيها.

- خدمات عملي للصف الأول 20 جنيها، والصف الثاني 20 جنيها، والصف الثالث 15 جنيهاً.

- تأمين عدد وآلات 20 جنيهاً لكل صف من الصفوف الثلاثة.

- إجمالي المصروفات للصف الأول 940 جنيها، والصف الثاني 940 جنيها، والصف الثالث 743 جنيها.

طريقة سداد المصروفات

وتابعت الوزارة، أنه يتم سداد البنود الخاصة بالصندوق بالكامل فقط بحساب صندوق ودعم وتمويل المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب، وحساب الصندوق الخاص بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وذلك بموجب الرقم القومي ويتم تحصيل بنود رسوم نظام العمال وخامات العملي وتأمين عدد وآلات بمعرفة السكرتير بموجب إيصال 123 ث ع ويتم توريد الحصيلة على حساب الخزانة الموحد بالإدارة التعليمية.

وزارة التعليم توجه المدارس بمتابعة سداد المصروفات

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يجب على كل مدرسة متابعة موقف السداد الفعلي من الطلاب من خلال الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة، ومتابعة السداد من الطلاب المتخلفين.