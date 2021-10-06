أخبار محافظة البحر الأحمر.. مصرع أجنبي وتطوير مستشفيات وقوافل علاجية

شهدت محافظة البحر الأحمر خلال الساعات الماضية، عدداً من الأحداث الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أهمها مصرع أجنبي وإصابة زوجته وابنهما في حادث سيارة على طريق «رأس غارب - الغردقة»، واستمرار أعمال التطوير بمستشفيات الحميات والغردقة العام، وانطلاق القافلة العلاجية بمدينة الشلاتين، ضمن مبادرة «حياه كريمة»، تحت إشراف الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر

مصرع أجنبي وإصابة زوجته وابنهما في حادث على طريق رأس غارب

شهد طريق «رأس غارب - الغردقة» حادث انقلاب سيارة ملاكي في منطقة «الكيلو 15»، أسفر عن مصرع شخص يحمل الجنسية الأجنبية، فيما أصيبت زوجته وابنهما، اشتعلت النيران في السيارة وتفحمت بالكامل وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقل الجثة لمشرحة مستشفى رأس غارب المركزي، ونقل المصابين لمستشفى الغردقة العام، لخطورة حالتهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أعمال التطوير بمستشفيات الحميات والغردقة العام

وتفقد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أعمال التطوير بالمستشفيات الغردقة العام والحميات، وتابع رفع كفاءة الأقسام الطبية والمبنى الجديد بالمستشفى ومبنى وحدة القسطرة، وسكن الأطباء والتمريض، وذلك وفقاً لتطبيق معايير الجودة، وشدد علي سرعة الانتهاء من المبنى الإداري وخزان منظومة الحريق، وفقاً لتطبيق معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتطوير مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

قوافل علاجية لمبادرة حياة كريمة بالبحر الأحمر

وانطلقت القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة «حياة كريمة» من قرى «مرسى حميرة، وابرق» بمدينة الشلاتين، جنوب محافظة البحرالأحمر، وذلك ضمن خطة القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة «حياة كريمة»، التي تقوم بتنفيذها إدارة القوافل بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، وإجراء الفحوصات اللازمة والتحويل للحالات العاجلة للمستشفيات، وتستمر القوافل شهرياً والعلاج مجاناً للمواطنين، بناءً على توجيهات القيادة السياسية، بإشراف وزيرة الصحة والسكان.