أسعار استخراج اشتراكات المترو قبل بدء الدراسة

يقبل العديد من الطلاب، على استخراج اشتراكات مترو الأنفاق، لاستخدامه في أيام الدراسة، وقبل أيام، بدء المترو في تلقي طلبات الاشتراكات لطلاب المدارس والجامعات في جميع المحطات التي يوجد بها مكاتب اشتراكات.

وفي إطار اهتمام العديد من الطلاب باشتراكات المترو، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة أسعار اشتراكات المترو والأوراق المطلوبة لاستخراج كارت المترو الذكي وفقا لما أكدته الشركة المصرية لإدارة مترو الأنفاق عبر موقعها الرسمي.

أسعار اشتراكات مترو الأنفاق

حددت الشركة، زيادة أسعار اشتراكات الطلبة، نحو 5 جنيهات ثمنا لاستمارة الاشتراك، و25 جنيها ثمن الكارت الممغنط يدفع مرة واحدة.

وبلغ اشتراك المرحلة الأولى 25 محطة 33 جنيها، والمرحلتين 39 محطة بقيمة 41 جنيها.

الأوراق المطلوبة وخطوات استخراج اشتراكات مترو الأنفاق

في البداية على الطالب الراغب في استخراج اشتراكات المترو، شراء استمارة طلبة من محطة المترو الرئيسية رمسيس أو مكاتب الاشتراكات بالمحطات المختلفة.

وضع عدد 2 صورة شخصية 4x6 بحيث تختم الصورة الأولى نصف على الصورة ونصف على الاستمارة، وتختم الصورة الثانية من الخلف.

ثم تعتمد الاستمارة وتختم بشعار الجمهورية من شؤون الطلاب.

كما يرفق بالاستمارة صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد الطالب.

كما يرفق بالاستمارة صورة إيصال المصاريف أو صورة كارنيه السنة الدراسية الحالية أو السابقة.

يكتب رقم هاتف الطالب الجوا أو رقم ولي أمره على الاستمارة.

يستخرج الإشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته فقط.

يستخدم الإشتراك لحامله فقط حتى لا يعرض الطالب نفسه لغرامة.

مواعيد عمل مكاتب الاشتركات بمحطة المترو

ويمكن لجميع الطلاب التوجه لمكاتب الاشتراكات بمحطات المترو، وشراء استمارة طلبة قيمتها 5 جنيهات وملئ بياناتها ثم ختمها واعتمادها من المدرسة أو الكلية أو المعهد التابع لها الطالب، وذلك يوميا من التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.