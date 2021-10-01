خطوات استخراج اشتراك المترو للطلاب قبل العام الدراسي.. يبدأ غدا

أيام قليلة تفصلنا عن بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022، والذي ينطلق السبت الموافق 9 أكتوبر الجاري، وينتهي وفقا لوزارة التربية والتعليم، الخميس الموافق 16 يونيو 2022، على أن تستمر أيام العام الدراسي 34 أسبوعا ما يعادل 93 يوما لفصل الدراسي الأول، و97 يوما للفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد حذف أيام الإجازات الرسمية.

وتبحث كافة المراحل العمرية المرتبطة بطلبة المدارس والجامعات والمعاهد العليا، عن كيفية الحصول على اشتراكات المترو للطلاب، كونها الوسيلة الأكثر شيوعا بين الطلاب، ويستعرض موقع «الوطن» تفاصيل اشتراك الطلاب في هذه الخدمة، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

اشتراكات الطلاب

ووفقا لشركة المترو، تبدأ غدا السبت، استخراج اشتراكات الطلاب من كافة مكاتب الاشتراكات الموجودة بمحطات الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق، والتي تعمل من 8 صباحا حتى 4 مساءً.

كيفية الحصول على اشتراكات المترو للطلاب

نوه «المترو» لعدد من الخطوات التي يجب على الطالب اتباعها للحصول على اشتراكات مترو الأنفاق وهي:

- التوجه لأي مكتب اشتراكات في أي محطة بداية من الأسبوع المقبل.

- شراء استمارة طلبة قيمتها 5 جنيهات.

- ملء بيانات الاستمارة ثم ختمها واعتمادها من المدرسة أو الكلية أو المعهد التابع لها، وإعادة تقديمها لمكتب الاشتراكات لاستخراج الاشتراك.

- يتطلب خلال استخراج اشتراك الطلاب، إرفاق بالاستمارة صورة بطاقة الرقم القومى أو شهادة ميلاد الطالب وصورة إيصال المصاريف أو صورة كارنية السنة الدراسية الحالية أو السابقة، ويستخرج الاشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته فقط.

رسوم اشتراكات المترو

في حال كان الاشتراك لأول مرة، سيتم سداد 25 جنيهًا قيمة الكارت، كما يتم سداد قيمة الاشتراك لمدة 3 أشهر بقيمة 33 جنيهًا لعدد 180 رحلة.

رسوم استخراج كارت ذكي

ونوهت إدارة المترو، أنه يتطلب اشتراك الطلاب استخراج كارت ذكي وقيمته 25 جنيها لتحميل عليه الاشتراك، ويستخرج اشتراك الطلاب لمدة 3 أشهر فقط، هي فترة الترم الدراسي، وتبلغ نسب التخفيض على اشتراك الطلاب 98%.

وشددت الشركة على أنه يقتصر استخدام الاشتراك لحامله فقط، حتى لا يعرض الطالب نفسه لغرامة مالية.