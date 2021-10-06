أسرة الشيخ عماد تطالب بالقصاص: القتيل قال للمتهم «حرام عليك أنا محفظ قرآن»

دموع تنهمر ووجه شاحب حيث فارقته الابتسامة برحيل نجلها فتحول منزلها من الحيوية إلى السكون المخيف، وأصبح ملاذها وحمايتها هو تذكر ولدها، إلا أن تلك الأمور تزيد الوضع سوءا، لا سيما مع سؤال أطفاله عنه، هكذا حال أسرة الشيخ عماد عبد المنعم، محفظ القرآن بالبحيرة، عقب قتله على يد مسجل خطر.

تلقي نبأ الوفاة

في البداية، تقول والدة الشيخ المقيم بقرية الصواف التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة إنها فوجئت بنبأ وفاة نجلها، مشيرة إلى أنهم أخبروها بأنه مصاب إثر تعرضه لحادث، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

الابتسامة تزين وجهه

وأضافت أنه بمرور الوقت أخبروها بأنه توفي إثر تعدي شخص آخر عليه بالطريق الزراعي، حيث أصرت على رؤيته داخل المشرحة، مشيرة إلى أن ابتسامته كانت تزين وجهه عند رؤيته داخل المشرحة.

لديه 3 أطفال

وتابعت أن لديه 3 أطفال أصغرهم لم يرها، حيث ولدت عقب وفاته بـ5 أشهر، كما أنه لديه طفلان، مضيفة أن يوم الواقعة كان الشيخ عماد في طريقه لتوصيل أسطوانات أكسجين لعدد من حالات الإصابة بكورونا.

رجل العمل الخيري

وأشارت ودموعها تنهمر إلى أن نجلها كان دائم الأعمال الخيرية لأهالي القرية لا سيما شهر رمضان، حيث إنه لم ينل قسطا من الراحة خلال تلك الفترة، حيث وهب حياته لخدمة الأهالي وتحفيظ القرآن للأطفال.

قوام منزلها

وواصلت بصوت خفي يغلبه البكاء أنه كان عمادها وقوام أسرتها، حيث إنها لم تنجب سواه، كما أنه عقب وفاته تغيَّرت مجريات حياتها، مضيفة أنها ربته يتيما حيث تركه والده صغيرا كما فعل هو مع أولاده وتركهم لها ورحل.

تفاصيل مقتل نجلها

وعن تفاصيل وفاة نجلها تابعت باكية أنه قتل على يد «تيمور كندوز»، مسجل في عدد من القضايا السابقة، حيث ذكرت أنه أثناء ذهاب الشيخ عماد إلى نقل أسطوانات أكسجين إلى عدد من الأهالي اعترض طريقه وقتله دون سابق معرفة بينهما حيث صوَّب عليه 4 أعيرة نارية باستخدام سلاحه.

أسباب الوفاة

وتضيف وهي تجفف دموعها أن نجلها لم يفعل شيئا لقتله سوى أنه عبر الطريق قبل المتهم، وذكرت أن الشيخ عماد عندما صوب المتهم الأعيرة النارية عليه تألم وقال له «حرام عليك أنا محفظ قرآن»، إلا أن ذلك لم يشفع له عند المتهم بل صوَّب عليه أعيرة نارية مرة أخرى.

حسن الخلق

وقالت زوجته إن الشيخ عماد كان يحسن معاشرتها والتعامل معها فلم ترَ منه يوما مكروهاً، مضيفة أنه لم يرَ طفلتهما إلا أنه أسماها قبل ميلادها، كما أنه حُرم من أطفاله جميعا حيث إنهم دائمو السؤال عنه.

مناشدة أهالي الشيخ عماد

وعن رؤيتهم المتهم بالأمس أثناء محاكمته، أشار أهل الشيخ عماد إلى أنهم كانوا لا يستطيعون النظر إليه، موضحين أنهم يعانون بمجرد ذكر اسمه، حيث إن ابنهم فاروق الحياة وهو ما زال ينعم بها، مضيفين أنهم لو تعلق الأمر بهم لانتقموا منه إلا أنه سلموا أمورهم لله والقضاء الدولة العادل، مناشدين بسرعة إصدار الحكم المناسب وتطبيقه.

تأجيل محاكمة المتهم

وقررت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثانية عشر، في جلستها المنعقدة صباح أمس، برئاسة المستشار السعيد شوقي الصالحي، رئيس المحكمة، تأجيل محاكمة «تيمور الكندوز»، المتهم بقتل محفظ القرآن الكريم، المقيم بقرية «الصواف»، التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، إلى جلسة اليوم.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو الماضي، حيث تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود باستقبال المستشفى المركزي جثة شاب لقى مصرعه إثر إصابته بطلق ناري بالطريق الزراعي الكائن بمنطقة التوفيقية، دائرة المركز، وجرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى، وحُرر محضر بالواقعة لمتابعة التحقيقات.