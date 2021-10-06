إسرائيل تتهم إيران بالتخطيط لعملية إرهابية في قبرص

أعلنت إسرائيل اتهامها لإيران بالتخطيط لقتل إسرائيليين في قبرص، وذلك عقب ضبط شخص اشتبه في كونه مأجورا من أجل تنفيذ عمليات قتل في البلاد.

ومن جهته قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن إيران تقف خلف العملية الإرهابية التي تم التخطيط لها وذلك من أجل استهداف رجال أعمال إسرائيليين في قبرص، وجاءت تلك التصريحات بالتزامن مع نفي المكتب تقارير إعلامية مفادها بأن العملية استهدفت الملياردير الإسرائيلي، تيدي ساغي.

إسرائيل تتهم إيران بالتخطيط لعملية إرهابية

ورغم الاتهامات التي وجهتها إسرائيل لإيران إلا أنّه لم يصدر أي تعليق عن إيران بخصوص هذه القضية، وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن المشتبه فيه رجل يحمل جواز سفر روسيا إلا أنه أذري، ويبلغ من العمر 38 عاما.

القبض على المتهم في العاصمة القبرصية

ويذكر أن المشتبه به كان قد ألقي القبض عليه في العاصمة القبرصية نيقوسيا خلال الأسبوع الماضي، وذلك عقب عبوره الحدود من الجزء الشمالي التركي من الجزيرة.

الموساد ينفذ عملية الكشف عن مصير طيار إسرائيلي مفقود

وفي سياق متصل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أنّ وكالة المخابرات الإسرائيلية «الموساد» قد نفذت عملية هدفت إلى معرفة مصير الطيار المفقود الذي يدعى رون أراد، وأشار «بينيت» أمام البرلمان «الكنيست» إلى أنّه لن يتمكن من مشاركة المزيد من التفاصيل حول المهمة التي نفذت بهدف حل أحد الألغاز الأقدم في البلاد على حد قوله.

ومن جهته نقل التليفزيون الإسرائيلي عن رئيس الموساد قوله إنّ المحاولة باءت بالفشل، وأن الطيار الإسرائيلي رون أراد قد فقد خلال غارة جوية عام 1986 حيث تحطمت طائرته فوق لبنان، ويُفترض أنه قد مات.

ويذكر أن القوات الإسرائيلية قد أنقذت قائد الطائرة خلال عملية خاصة، لكن الكولونيل أراد، تم إلقاء القبض عليه من قبل ميليشيا حركة أمل الشيعية اللبنانية.