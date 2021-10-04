«إيران وفنزويلا» الأرخص ومصر الـ17 على مؤشر أسعار البنزين عالمياً

تعتبر دولتي فنزويلا وإيران من أرخص الدول في قيمة أسعار البنزين عالميا، فبالرغم من ارتفاع أسعار النفط العالمية إلا أن هذه الدول تأتي في المرتبة الأولى لأرخص أسعار البنزين، وهذا يأتي لأنهم من الدول المنتجة المصدرة للنفط والتي تنضم لمنظمة أوبك.

وسجل متوسط سعر البنزين في فنزويلا 0.020 دولار أمريكي، أما إيران فسجل المتوسط 0.060 دولار للتر، وهما أرخص دول العالم لأسعار البنزين العالمية.

الصين الأعلى في سعر البنزين عالميا

وتعد مصر في المرتبة الـ 17 لأسعار البنزين عالميا بقيمة 0.573 دولار للتر، بينما تأتي هونج كونج في أغلى الدول لأسعار البنزين عالميا حيث يسجل سعر اللتر 2.568 دولار للتر الواحد.

وتقدم أسعار البنزين عالميا بمبالغ كبيرة مقارنة بمصر، ففي ألمانيا يقدر سعر لتر البنزين بـ 1.847دولار للتر الواحد، أما في السعودية فيقدر اللتر بـ 0.621 دولار.

وعن الولايات المتحدة الأمريكية فيسجل سعر اللتر فيها بحوالي 0.935 دولار أي أقل من دولار بقليل ويعتبر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 15.72.

أما عن اليابان فيباع لتر البنزين هناك بحوالي 1.397 دولار للتر الواحد، أما عن أسعار البنزين في لبنان بحوالي 1.265 دولار للتر الواحد حيث تمر لبنان بأزمة كبيرة في الطاقة.

وتستعد مصر خلال الأيام القليلة القادمة لمراجعة أسعار البنزين في مصر، وإعلان الأسعار الجديدة، قبل منتصف الشهر الجاري، حيث تترقب محطات الوقود، إعلان اللجنة أسعار البنزين في مصر، لتبدأ العمل بأسعار البنزين لشهر أكتوبر 2021، حيث يجرى تحديث الأسعار في مصر بشكل ربع سنوي وذلك وفق معادلة سعرية له بعد ربطة بأسعار النفط العالمية.