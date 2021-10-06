انخفاض مبيعات السيارات في إسبانيا خلال سبتمبر الماضي «أرقام»

أعلنت جمعية مصنعي السيارات الإسبانية ANFAC عن تراجع مبيعات السيارات الاسبانية خلال سبتمبر بنسبة 16% الى 59,641 سيارة، وذلك بسبب عدم وجود مخزون من السيارات بشكل كاف لدى التجار لتلبية الطلب، بسبب أزمة الرقائق الإلكترونية والتي أدت إلى إغلاق المصانع وتوقف الإنتاج.

ولكن ارتفعت المبيعات على أساس سنوي من يناير وحتى سبتمبر بنسبة 8.8% لتصل إلى 647 ألفا و955 سيارة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

شركات ارتفعت مبيعاتها

ارتفعت مبيعات شركة فيات فى اسبانيا بنسبة 24.2% حيث باعت 2,856 سيارة، و كانت السيارة الأكثر مبيعا في إسبانيا هي فيات 500، حيث باعت منها 2,177 سيارة، أما على أساس سنوي فارتفعت مبيعاتها بنسبة 12.8% في الـ9 شهور الأولى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات شركة هيونداى بنسبة 9%، حيث سجلت مبيعات 4,559 سيارة خلال سبتمبر الماضي، وارتفعت أيضا مبيعاتها على أساس سنوي خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر بنسبة 26%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات شركة ALPINE بنسبة 300% خلال سبتمبر الماضي، حيث سجلت مبيعات 4 سيارات فقط.

ارتفعت مبيعات شركة بنتلى بنسبة 66.7% وسجلت مبيعات خلال سبتمبر الماضي 5 سيارات فقط.

وارتفعت مبيعات BMW بنسبة 7.5% وسجلت مبيعات وصلت إلى 3,057 خلال سبتمبر الماضي، وارتفعت على أساس سنوي بنسبة 9.4%.

ارتفعت مبيعات شركة لامبورجينى بنسبة 400%، حيث باعت 5 سيارات فقط، منها 3 سيارات من طراز أوروس وسياراتين من طراز هوراكان.

شركات انخفضت مبيعاتها

وانخفضت مبيعات شركة أدوى بنسبة 43.5%، حيث سجلت مبيعات وصلت إلى 1,576 سيارة، أما على سنوي فانخفضت مبيعاتها بنسبة 0.5% فقط.

وانخفضت مبيعات نيسان بنسبة 47.4%، حيث سجلت مبيعات وصلت الى 1,752 سيارة خلال سبتمبر الماضي.

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