ضبط 3.5 طن أغذية فاسدة في بورسعيد بينها حلوى المولد

تمكن رجال مديرية الشؤون الصحية ببورسعيد من ضبط 3.5 طن أغذية فاسدة، بينها حلوى المولد النبوي الشريف، وذلك خلال حملات المديرية المستمرة على الأسواق ببورسعيد خلال شهر، وبالتزامن مع الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف.

الحملات لضمان وصول غذاء آمن على الصحة العامة للمواطنين ببورسعيد

وقال دكتور أحمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، إنه استعدادا للمولد النبوي الشريف، واستكمالا للحملات المكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة بورسعيد، فقد تم التوجيه بعمل حملات موسعة للمرور على المنشآت الغذائية بمختلف أنحاء محافظة بورسعيد، من خلال إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد.

حملات الصحة تداهم منشآت تعمل بدون ترخيص

وأضاف وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، أنه تم خلال حملات المديرية مداهمة عدد من المنشآت الغذائية، وتبين وجود 5 منشآت تعمل بدون ترخيص تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغلقها، كما تم ضبط 352692 كجم أغذية متنوعة، لسوء التخزين، ولتغير في خواصها الطبيعية وأشار إلى أنه تم إعدام الكمية المضبوطة بالاشتراك مع مباحث التموين ومصلحة الجمارك المصرية.

وأوضح أنه تم سحب 4 عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير 3 محاضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

وأكد أبو هاشم استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة بورسعيد.

وهنأ وكيل وزارة الصحة ببورسعيد أهالى المحافظة والمصريين بذكرى المولد النبوي الشريف، داعيا الله أن تعم فيه الفرحة والأمان على مصر، وأن ينتهي العالم من وباء كورونا الخطير الذي يحصد الأرواح.