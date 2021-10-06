«الكهرباء»: الربط بين مصر والسعودية يؤثر على اقتصاد البلدين

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أن الربط الكهربي بين مصر والسعودية يمثل ربطا بين أكبر شبكتين للطاقة الكهربية في المنطقة، مشيرًا إلى أن مصر والسعودية موقعهما استراتيجي ولديهما مشروعات تنموية، لافتًا لاحتياج دول الجوار لخدمة الكهرباء، مشددا على سعي الدول العربية لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء.

وأوضح حمزة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «CBC»، أن الجامعة العربية خطت خطوات مهمة للسوق العربية المشتركة للكهرباء، مشددًا على أن الربط الكهربي المصري السعودي ركيزة مهمة في إنشاء هذه السوق العربية المشتركة للكهرباء.

تفاصيل الربط الكهربي بين مصر والسعودية

وأكد أن الخط الكهربي لتبادل طاقة يصل لـ3000 ميجاوات وأن هذا التبادل سيحدث في أوقات اختلاف الذروة، لافتًا إلى أن أقصى حمل في مصر يكون بعد المغرب، بينما يكون وقت الذروة بالسعودية في الظهيرة، مشيرًا إلى أن هذا الوقت يحتاج لوحدات طاقة كهربية إضافية وأن التبادل يساعد في الحصول على اقتصاديات أفضل في الطاقة الكهربية على المستوى المتبادل بين الدولتين.

وتحدث حمزة عن تأثير الربط الكهربائي على أسعار الكهرباء، مشيرًا إلى أن الربط يؤثر في اقتصاديات تكلفة انتاج الطاقة الكهربية وأن الدول تعتمد على أفضل اقتصاديات لإنتاج الكهرباء، لافتًا إلى أن الدول تحسب تكلفة الكهرباء بناء على تكلفة الكيلو وات وسعر الصرف، مؤكدًا أن هذه المفردات تؤثر بدرجة كبيرة لدينا لوجود فارق كبير بين سعر التكلفة وسعر البيع، مشددًا على أنه بحلول عام 2025 سترفع الدولة دعم الكهرباء وسيكون هناك دعم لمحدودي ومتوسطي الدخل للاستهلاكات البسيطة على أن يتم توفير هذا الدعم من أسعار الشرايح عالية الاستخدام.