تخفيض درجات الالتحاق بـ«الزراعة المطرية والبترول والمشغولات الصوفية» بمطروح

أعلن عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح عن موافقة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على تخفيض الحد الأدنى لطلاب الشهادة الإعدادية، للالتحاق بمدرسة مطروح الثانوية للزراعة المطرية الملحقة علي مركز التنمية المستدامة التابع لمركز بحوث الصحراء بمطروح، وقسم البترول بمدرسة مطروح الثانوية الصناعية الميكانيكية إلي مجموع 200 درجة في الشهادة الإعدادية، وتخفيض الحد الأدنى للالتحاق بفصل المشغولات الصوفية البدوية اليدوية إلي مجموع 180 درجة، وذلك بعد ارتفاع مجموعهم خلال الفترة الماضية.

التقديم يبدأ غدا ويستمر أسبوعا

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ،اليوم الأربعاء، في تصريحات صحفية أنه تقرر تقديم الطلبات للطلاب الراغبين بداية من صباح الغد الخميس، وتستمر لمدة أسبوع في مقر إدارة التعليم الفني بديوان عام مديرية التربية والتعليم بمطروح.

شروط الالتحاق بالمدارس

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن المديرية حددت عدة شروط لقبول الالتحاق بمدرسة مطروح الثانوية الزراعية المطرية الملحقة بمركز بحوث الصحراء بمطروح، وقسم البترول وقسم المشغولات الصوفية وهي علي النحو التالي:-

- أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية.

- أن يكون الطالب من أبناء مطروح الحاصلين علي الشهادتين الابتدائية والإعدادية من محافظة مطروح.

- أن يكون الطالب حاصلا علي مجموع درجات 200 درجة في الشهادة الإعدادية للالتحاق بالمدرسة الزراعية وقسم البترول و180 درجة للطالبات الراغبات في التقديم للالتحاق بقسم المشغولات.

- حضور الاختبار الالكتروني.

- حضور المقابلة الشخصية.

- يتم القبول من الطلاب المتقدمين الأعلى مجموعا في الشهادة الإعدادية والاختبار الإلكتروني والمقابلة الشخصية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إلى أن المستندات المطلوبة للتقديم من الطلاب صور طبق الأصل من شهادة الإعدادية وشهادة ميلاد الطالب وصورة شخصية وشهادة حسن سير وسلوك من المدرسة الإعدادية المتخرج منها.