تعليم مطروح تشدد على الإجراءات الاحترازية خلال العام الدراسي الجديد

أعلن عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح عن خطة لمواجهة جائحة كورونا في جميع المدارس على مستوى الإدارات والقطاعات التعليمية بنطاق المحافظة عبر تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة جميع الطلاب، وجميع العاملين داخل المنشآت التعليمية.

لجان متابعة في مدارس مطروح استعدادا للدراسة

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، في بيان صحفي اليوم، إنه جرى تكليف لجان متابعة للمرور على المدارس في جميع الإدارات التعليمية، ضمن خطة الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد 2021/2022، ومراجعة المدارس الإبتدائي والإعدادي والثانوي العام والتجاري والزراعي والصناعي والفندقي، للوقوف على مدى إستعداد كل مدرسة من عدمه، قبل بدء الدراسة الأسبوع المقبل.

تطبيق الثواب والعقاب في العمل بمدارس مطروح

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن المديرية تعمل على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في المدارس ويجري محاسبة جميع المقصرين في العمل، وتقدير المتميزين، لافتا إلى ضرورة تحلي القائمين على العملية التعليمية في جميع المدارس بالإدارات التعليمية بالإخلاص والتفاني في العمل والجدية والعطاء، وتقدير المسئولية وتوفير المناخ المناسب داخل المنشآة التعليمية مع إنطلاقة عام جديد، والعمل بروح الجماعة داخل المدرسة الواحدة، بما يساهم في الإرتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق منتج تعليمي متميز لأبنائنا الطلاب من أبناء محافظة مطروح.