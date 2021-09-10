أجازت اللائحة التنفيذية لـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد التي أقرها مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، الجمع بين أكثر من معاش، أو فيما يعرف بالحصول على معاش إضافي.

تعرف على حالات الجمع بين أكثر من معاش في قانون التأمينات والمعاشات

واُدرج في قانون التأمينات والمعاشات الجديد، أنه يجوز للشخص المؤمن عليه الذي يتخطي أجره عن الحد الأقصى لما يعرف بأجر الاشتراك التأميني، أن يطلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة القومية للتأمينات، وذلك في مقابل دفع اشتراك عن يزيد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني عن أن يكون الجزء المدفوع لا يتخطى 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

وبحسب نص القانون الذي أقره مجلس النواب في يونيو الماضي، ووافقت الحكومة الأربعاء المنقضي على لائحته التنفيذية، فسيتم إنشاء حساب يعرف باسم حساب شخصي في صندوق التأمين الاجتماعي، وذلك للحصول على معاش إضافي للشخص أو الموظف المؤمن عليه.

أبرز مزايا قانون المعاشات 2021

وبالعودة لنص قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، سنجد مزايا عدة كان أصحاب المعاشات قد طالب بها في وقت سابق أبرزها إقرار رسمي بزيادة دورية للمعاشات بالقانون يتحملها نظام التأمين الاجتماعي، وذلك ضمن أهداف الحكومة لمعالجة آثار التضخم على أصحاب المعاشات بحسب تصريحات سابقة أطلقها اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات.

وأيضا ألزم القانون بوجوب توحيد أجر ونسب اشتراكات التأمين تجاه أمراض الشيخوخة والعجز والوفاة، لكل الفئات المؤمن عليها سواء عمالة أو أصحاب الأعمال و العاملين المصريين بالخارج.

وبدءا من يوليو الماضي، طبقت زيادة المعاشات بحد أدنى هو 117 جنيها والأقصي البالغ 1053 جنيها، وذلك لـ 10.5 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات.