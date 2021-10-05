«الصحة»: لن نسمح بدخول العمال غير المطعمين للمدارس

أعلن الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، ثبات أرقام الإصابات بفيروس كورونا منذ 10 أيام، لافتا إلى أن هناك خطة مكتملة الأركان لتطبيقها مع دخول المدارس تشمل تعقيم الأماكن التعليمية وتحقيق التباعد الاجتماعي مع إقامة الأنشطة الرياضية والثقافية بشكل يطبق الإجراءات الاحترازية والتهوية الجيدة.

التخطيط لتطعيم طلاب المرحلة الثانوية

وأضاف «رضوان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC » المذاع على فضائية «DMC »، اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي ضوان، أن منظمة الصحة العالمية أكدت ضرورة عودة الطلاب إلي مدارسهم لأن ذلك أفضل لصحتهم ونفسيتهم وسيتم تطعيم الطلاب في المرحلة الثانوية، بحسب تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان مع النزول لتطعيم طلاب في الإعدادية مع الوقت وسط توافر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

عدم السماح لغير المطعمين من العمال بدخول المدارس

وطالب وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، المشاركين في العملية التعليمية التوجه لتلقي اللقاح لأنه لن يسمح لأي شخص من العملية التعليمية لم يتناول اللقاح أو الجرعة الأولى على الأقل لدخول الحرم التعليمي في ظل مجابهة الدولة لفيروس كورونا المستجد.

عزل الأطفال المشتبه بإصابتهم بكورونا في المدارس

وأشار وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، إلى أنه ينصح بعزل الأطفال الذين يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، في المدارس، ضمن غرف العزل مع إغلاق المنشأة التعليمية 28 يومًا لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب وعلاج الحالة ومتابعة عدد المخالطين للحالة المصابة، متابعا: «ثبت بالدراسات إن الإصابات في أمريكا والدول الأوروبية لم تزد في المنشآت التعليمية رغم عودة الدراسة فيها»