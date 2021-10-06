متى تمنع الأمهات أبنائها من حضور المدارس؟.. مستشارة «الصحة» تجيب

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للشؤون الأبحاث، لا يجب على الأمهات أن يقلقن من حضور أبنائهن إلى المدارس، موضحة أن الحالة الوحيدة التي يجب أن يمنعوا فيها أبنائهن من حضور المدارس، إذا لاحظن ارتفاع في درجة حرارتهم، حتى يقفوا على الأسباب التي أدت إلى ارتفاعها أولا، والتأكد أنها ليست بسبب كورونا.

مستشارة «الصحة» تطمئن الأمهات: «متقلوش من مخالطة أبنائكم للمصابين طالما مفيش أعراض»

وقالت «نهى»، خلال استضافتها مساء الثلاثاء، ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن الأمهات والأهالي لا يجب أن يقلقوا من مخالطة أبنائهم لمصابي كورونا، طالما لم يظهر على أبنائهم أي أعراض إصابة بكورونا.

نهى عاصم تنصح الأمهات: يجب قياس درجات حرارة أبنائكم بشكل يومي قبل الذهاب إلى المدرسة

وردا على متى يمكن للأمهات أن يمنعن أبنائهن من الذهاب إلى المدرسة، نصحت مستشارة الصحة الأمهات بضرورة قياس درجة حرارة أبنائهن صباح كل يوم قبل الذهاب إلى المدرسة، مطالبة إياهن بمنع أبنائهم من الذهاب إلى المدرسة إذا لاحظوا ارتفاع درجات حرارتهم حتى يتعرفوا على أسباب ارتفاع درجات حرارة أطفالهن.

ونصحت مستشارة وزيرة الصحة الأمهات بضرورة إلزام أبنائهن باستخدام الكمامات خلال فترة تواجدهم بالمدرسة، منبهة أيضا بضرورة تعليم أولادهن الطريقة الصحية لإرتداء الكمامة بالإضافة إلى الطريقة الصحيحة في التعامل معها.

وطمأنت «نهى» الأمهات على أطفالهن قبل الذهاب إلى المدرسة، موضحة أنه حتى الآن لم نلحظ في مصر أي زيادة مقلقة في أعداد إصابات الأطفال بكورونا، وكذلك على مستوى أعداد الوفيات بين الأطفال الناتجة عن هذا الوباء.

وعلقت على قرار وزارة التربية والتعليم بعدم السماح للطلبة المخالطين لمصابي كورونا بالغياب عن المدارس، قائلة: «لو سألنا أي حد لدوقتي أنت مخالط لمصاب كورونا ولا لاء؟ بالتأكيد الإجابة هتكون طبعا مخالط»، موضحة أنه لذلك منعت الوزارة الغياب للمخالطين طالما لم تظهر عليهم أي أعراض إصابة، مؤكدة في الوقت ذاته أنه في حالة ظهور أعراض على الطلبة المخالطين، سيسمح لهم بالغياب.