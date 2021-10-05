«الصحة» عن تطعيم طلاب الثانوية: الأولوية لأصحاب الأمراض

كشفت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، اليوم، أنه فور الانتهاء من الاختبارات التي تخضع لها شحنة لقاح فايزر، والتي وصلت إلى مصر مؤخرا، بهيئة الدواء للتأكد من سلامتها وفاعليتها التامة، تبدأ وزارة الصحة في تطعيم طلاب الثانوية العامة، وتستهل التطعيم بأصحاب الـ 18 عاما، موضحة أنه سيكون هناك أولوية لأصحاب المشاكل الصحية.

وقالت «عاصم»، خلال استضافتها مساء الثلاثاء، ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن وزارة الصحة تراعي في عمليات تطعيم طلاب الثانوية العامة باللقاحات المضادة لوباء كورونا، بعض الاعتبارات؛ من بينها السن، ومعاناة الشاب من أي مشاكل صحية.

تأخر تطعيم كبار السن بلقاح كورونا

وحول تأخر تطعيم بعض كبار السن حتى الآن رغم تسجيل رغباتهم وبياناتهم للحصول على اللقاحات، أكدت مستشارة وزيرة الصحة للشؤون الأبحاث، أن من يسجل الآن لتلقي التطعيم، تصل له الرسالة خلال 24 ساعة.

وحذرت مستشارة وزيرة الصحة من التهاون مع وباء كورونا، كاشفة أن مصر حاليا في قلب الموجة الرابعة لانتشار هذا الوباء، مطالبة الجميع بتسجيل بياناتهم ورغباتهم على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك؛ ليحصلوا على التطعيم في أقرب فرصة ممكنة.

لا توجد زيادة مقلقة في الإصابات

وأوضحت أنه حتى الآن لم تسجل إصابات كورونا في مصر بين الأطفال أي زيادة مقلقة، كاشفة أن نسبة وفيات الأطفال في مصر بكورونا حتى الآن لم تتجاوز الـ1% شهريا منذ دخول الفيروس مصر.