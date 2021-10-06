مفيد شهاب يوضح أسباب اللجوء للمفاوضات والتحكيم الدولي مع إسرائيل بعد حرب أكتوبر

قال الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي وعضو هيئة الدفاع عن طابا، إن مصر لجأت إلى التحكيم الدولي لأنها لم تكن على استعداد أن تفرط في شبر واحد من أرضها، مضيفا: «طبقا لاتفاقية السلام، يتم الانسحاب الكامل لإسرائيل إلى الحدود الدولية لمصر يوم 5 أبريل سنة 1982».

وأضاف «شهاب» خلال كلمته بالندوة التثقيفية «العبور إلى المستقبل» بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أنَّه عندما اقترب هذا التاريخ ماطلت إسرائيل في الانسحاب من بعض المواقع الهامة، حاولت أن تغير من المواقع الحقيقية لعلامات الحدود، مردفا: «صحيح بعض علامات الحدود عوامل التعرية والرياح غيرت أماكنها إنما علامات أخرى غيرتها إسرائيل عمدا لتكتسب بعض المناطق الإستراتيجية الهامة».

إسرائيل غيرت بعض العلامات الحدودية الهامة

وتابع: «حدودنا الدولية من رفح شمالا على البحر المتوسط، إلى خليج العقبة جنوبا طابا، 91 علامة حدود، فيهم علامات في غاية الأهمية أرادت إسرائيل تغيير مواقعها لتحتفظ بالمناطق التي بها هذه لعلامات، 4 علامات في منطقة وسط سيناء، وهي منطقة إستراتيجية هامة، وآخر علامة حدود، العلامة 91، التي تعتبر صلب وأساس منطقة طابا، غيرت من المواقع الحقيقية للأربع علامات، وكان لابد من الدخول لمفاوضات لإقناعهم بالانسحاب، تعبنا ودون جدوى فطلبنا بالدخول لتحكيم دولي، وبدأت معركة قانونية طويلة».