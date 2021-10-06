رضيعة في صندوق القمامة.. الأم تخلت عنها والأب قتلها «عشان بتعيط كتير»

عناد الأب والأم كان مقدمة لجريمة مروّعة، انتهت بقتل رضيعة عمرها 5 أشهر، خنقًا على يد والدها وإلقاء جثمانها في مقلب قمامة بالقرب من منزله في القناطر الخيرية؛ لعدم قدرته على رعايتها، بعد أن تركتها والدتها في منزل الزوجية مع والدها وذهبت إلى أسرتها قبل شهر من قتلها.

رضيعة في مقلب قمامة

حمل الأب جثمان طفلته الرضيعة ولفها في قطعة من القماش وألقى بها في مقلب قمامة؛ زاعمًا أنه أفلت من المسائلة القانونية، وبعد العثور على جثمان الطفلة بـ5 أيام، تمكنت أجهزة الأمن من كشف ملابسات الواقعة، فألقي القبض على والدها من قبل مباحث القليوبية.

وقال الأب، خلال التحقيقات معه، إنه كان يعيش برفقة طفلته الرضيعة في منزله بعد أن غادرت والدتها منزل الزوجية بسبب نشوب خلافات بينهما، مشيرًا إلى أنه ظل يرعى الطفلة طوال 30 يومًا، لكنه لم يعد قادرًا على رعاية الطفلة وتلبية احتياجاتها اليومية خاصة فيما يتعلق بنظافتها اليومية وطريقة إطعامها.

اعترافات المتهم بقتل طفلته خنقًا

وأضاف والد الطفلة في تحقيقات النيابة: «أنا شغال بياع متجول، ومن يوم ما مراتي سابت البنت ليا وأنا قاعد في البيت من غير شغل لحد ما تعبت نفسيًا، وكمان صرخات الطفلة المستمرة دفعتني لخنقها حتى ماتت ورميتها في القمامة»، لافتًا إلى أنه يمر بحالة نفسية سيئة بسبب وفاة نجله الأكبر منذ عام، وأيضًا خلافاته المستمرة مع زوجته التي انتهت بغضب الزوجة منذ 30 يومًا وتركها ومغادرة المنزل؛ بزعم استحالة العشرة معه.

وعقب انتهاء التحقيق مع المتهم، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد.