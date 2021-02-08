أب يقتل طفلته الرضيعة بسبب كثرة البكاء بالإسكندرية

قرر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام الأول لنيابات المنتزه في محافظة الإسكندرية، اليوم، حبس أب 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، لقيامه بقتل ابنته الرضيعة.

بدأت الواقعة حينما تلقى قسم شرطة أول المنتزه، بلاغًا من إحدى المستشفيات الخاصة، يفيد بوصول طفلة رضيعة تدعى «ملك» عمرها سنة ونصف السنة، بصحبة والدها، مدعيًا سقوطها من أعلى السرير، وبالكشف عليها تبين وفاتها.

ونتقل أفراد مباحث القسم إلى موقع المستشفى، وبمناظرة الجثة تبين إصابتها بكدمات قوية بالرأس.

وقال والدها (محمد .أ»، 36 سنة، عامل، ومقيم بشارع محمد فريد دائرة قسم شرطة المنتزه أول، في محضر الشرطة، إن الطفلة سقطت من أعلى السرير، وأصيبت بحالة إغماء، فأسرع بها الى المستشفى لإسعافها.

وبسؤال والدة الطفلة، قررت أنها كانت خارج المنزل لشراء بعض احتياجات المنزل، وعند عودتها اكتشفت الواقعة، وأضافت أن زوجها يعاني من حالة من الضيق، منذ أن رزقها الله بطفليها التوأم، كما أنه كان يعاني من بكاء الطفلة المتوفاة.

وبعد تضييق الخناق على الزوج، اعترف بأنه قتل الطفلة بسبب كثرة بكاءها، وذلك أثناء عدم تواجد زوجته بالمنزل.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وأمام المستشار أشرف المغربي المحامى العام لنيابات المنتزة، اعترف المتهم تفصيليًا بارتكاب جريمته، وقال في اعترافاته التي أدلى بها أمام النيابة العامة، أنه حاول قتل الطفلة أكثر من مرة، وذلك لكثرة بكاءها، وأنه يوم الحادث خرجت والدة الطفلتين إلى السوق، وأثناء ذلك بكت الطفلة وعلى صراخها أمسك بها وألقاها على الأرض مرتين.

وأمر المحامي العام بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد، وندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة الطفلة، لبيان سبب الوفاة، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.