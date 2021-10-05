متحف السادات ينظم مسابقة بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر غدا

ينظّم متحف السادات بمكتبة الإسكندرية للسنة الخامسة على التوالي مسابقته السنوية بمناسبة الذكرى الـ 48 لحرب أكتوبر المجيدة، وذلك يوم الأربعاء 6 أكتوبر2021، بقاعة المتحف داخل المكتبة، وتتضمن المسابقة حضور العرض البانورامي الخاص بأنور السادات ثم جولة إرشادية مفصلة داخل المتحف ثم عقد المسابقة، وبعدها توزع الجوائز على الفائزين والمشاركين.

تفاصيل المسابقة

تبدأ فعاليات المسابقة يوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021 في تمام الساعة 12:30؛ ولكن قبل هذا التوقيت يكون هناك جولات إرشادية داخل المتحف بالقواعد الطبيعية المعمول بها، يسحب الزائر ورقة الأسئلة ويسجل عليها اسمه ورقم تليفونه ويقوم بالإجابة على الأسئلة ثم تسليم الورقة إلى المرشدة المسئولة ويقوم مسئولي المتحف بتصحيح الورق ثم عمل قرعة على الفائزين وتوزيع الجوائز على الفائزين والمشاركين والتقاط الصور التذكارية.

متحف السادات

متحف السادات يعد الأول من نوعه عن الرئيس الراحل في مدينة الإسكندرية، وهو يأتي في إطار توثيق المكتبة لتاريخ مصر الحديث والمعاصر؛ حيث خصص جناح كامل له بجوار القبة السماوية يقع على مساحة 260 مترًا.

ويضم المتحف عددًا من الأوسمة والنياشين التي حصل عليها الرئيس الراحل خلال مراحل حياته المختلفة، وذلك بالإضافة إلى عدد من الأطباق الذهبية والفضية والبرونزية والنحاسية المهداة له وللسيدة جيهان قرينته.

يضم المتحف أيضًا عددًا من الميداليات، بالإضافة إلى مجموعة من البدل المدنية والعسكرية، والبدلة العسكرية التي كان يرتديها الرئيس الراحل يوم العرض العسكري في ٦ أكتوبر 1981 ملطخة بدمائه.

1000 فعالية فنية بمناسبة انتصارات أكتوبر

في سياق منفصل، تنظم وزارة الثقافة 1000 فعالية فنية وفكرية حية في القاهرة والمحافظات بمختلف المواقع الثقافية احتفالا بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة إلى جانب عروض على قناتها بـ«يوتيوب» وكذلك المنصات الإلكترونية التابعة للقطاعات على شبكة الإنترنت.