السعودية تسمح لبعض الفئات بالقدوم إلى أراضيها دون حجر مؤسسي

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض يكشف عن قيام وزارة الداخلية السعودية بالسماح لبعض الفئات بالقدوم بشكل مباشر إلى المملكة من الدول التي يتطلب القدوم منها بقضاء 14 يوما خارجها قبل الدخول إلى السعودية على أن يطبق عليهم الحجر المؤسسي، ويتم أخذ اللقاح خلال مدة الحجر.

وأوضح الملحق العمالى أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض عن أن هذا القرار يرفع تعليق سفر المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا إلى البحرين، مشيرا إلى أن الفئات المشمولة بالقرار هم: أعضاء هيئة التدريس، والمعلمون والمعلمات في التعليم العام، والهيئة التدريبية في معاهد التدريب، و طـلاب المنـح.

واستثنى القرار مـن تطبيـق الحجـر المؤسسـي مـن تلـقـوا جرعـة أو اسـتكملوا تلقـي جرعـات اللقـاح داخـل المملكـة، على أن يشمل ذلـك مرافقي تلـك الفئـات وعائلاتهم، والعاملين في القطاعين العام والخاص، مع تطبيق الاشتراطات المعلنة لسفر المواطنين سابقًا.