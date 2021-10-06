بائع متجول يخنق طفلته الرضيعة ويلقيها في القمامة.. «بتعيط كتير»

أمرت نيابة مركز القناطر الخيرية بإشراف المستشار محمد حته المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية بحبس بائع متجول 4 أيام لقيامة بخنق طفلته التي تبلغ من العمر 5 شهور، وإلقاء جثتها في مقلب قمامة في مدينة القناطر الخيرية ليتخلص من بكائها المستمر بعد ان تركت زوجته المنزل منذ شهر.

الجاني يدعي إصابته بمرض نفسي

كما طلبت نيابة القناطر الخيرية تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بدفن جثة الطفلة بعد مناظرة الطب الشرعي وبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وعرض المتهم علي لجنة من الطب النفسي لبيان سلامة قواه العقلية، بعد ادعائه الإصابة بمرض نفسي تسبب في الجريمة.

يعترف بالجريمة ويبدي ندمه

وأدلي المتهم باعترافات تفصيلية حول الواقعة، جاء فيها ان أبنته تدعي فاطمه 5 شهور، وانه علي خلاف مع زوجته منذ شهر، وانها تركت المنزل والطفلة له وذهبت لأهلها، مشيرا أنه أصيب خلال هذه الفترة بحالة نفسية سيئة، بسبب الخلافات الزوجية ووفاة ابنه منذ عام، مشيرا إلى عدم انقطاع بكاء الطفلة فقرر التخلص منها وخنقها وألقاها في مقلب القمامة بالقرب من منزله بمدينة القناطر، لافتا إلى ندمه علي جريمته بحق أبنته

تفاصيل العثور على جثة الرضيعة

تلقي اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز القناطر الخيرية بالعثور على جثة طفلة 5 أشهر بمقلب قمامة.

تم تشكل فريق بحث قاده اللواء محمد عناني مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل بالتنسيق مع قطاع الامن العام، أن الطفلة تدعي فاطمه إبراهيم 5 شهور، وان والدها وراء ارتكاب الواقعة ويدعي إبراهيم محمود 53 سنة «بائع متجول».

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، حيث قام بكتم أنفاس طفلته حتى فارقت الحياة، وذلك بعد مغادره زوجته مسكن الزوجية منذ أكثر من شهر، تاركة الطفلة له، بالإضافة إلى مروره بحالة نفسية سيئة نتيجة وفاة نجله منذ عام، فضلا عن عدم قدرته على العناية بالطفلة وصراخها المستمر، فقرر التخلص منها، وقام بإلقاء جثتها بمكان العثور في مقلب قمامة بمدينة القناطر الخيرية.