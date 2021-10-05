وكيل «صحة البحر الأحمر» يتفقد أعمال تطوير المستشفيات

تشهد مستشفيات الغردقة العام والحميات عمليات تطوير للأقسام الطبية والمبنى الجديد بالمستشفى ومبنى وحدة القسطرة وسكن الأطباء والتمريض، في إطار خطة الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وكيل وزارة الصحة يتفقد أعمال التطوير بمستشفى الغردقة العام

وتفقد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر، أعمال التطوير بمستشفي الغردقة العام، رافقه الدكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمد سمير مدير المكتب الفني والمهندسة ماريا مفيد مديرالإدارة الهندسية، والدكتورة رانيا عزيز مدير إدارة الجودة والدكتور شادي باسم مدير إدارة الطوارئ، وكان في استقبالهم، مدير المستشفى الدكتور جمال مغربي ومهندسي الشركة القائمة بأعمال التطوير.

وتابع وكيل وزارة صحة أعمال رفع كفاءة الأقسام الطبية والمبنى الجديد بالمستشفى ومبنى وحدة القسطرة وسكن الأطباء والتمريض وذلك وفقاً لتطبيق معايير الجودة، وتم الاتفاق مع مهندسي الشركة المصرية القائمين على المشروع بإضافة التعديلات المعمارية وسرعة الانتهاء من جميع الأعمال وفقا للجدول الزمني المقرر.

كما تفقد وكيل صحة البحر الأحمر أعمال التطوير الجارية بمستشفى الحميات بالغردقة وشدد على سرعة الانتهاء من المبنى الإداري وخزان منظومة الحريق وفقاً لتطبيق معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، وشدد على سرعة الانتهاء من جميع الأعمال بالمستشفى، ضمن خطة وزارة الصحة والسكان ، لتطوير مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان.