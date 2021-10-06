حرب أكتوبر تعيد لمصر ثرواتها البترولية في سيناء

تحتفل مصر اليوم بمرور 48 عاما على انتصارات حرب أكتوبر، والتي استطاعت مصر فيها استرداد أرض الفيروز وتحريرها من الاحتلال الإسرائيلي.

لم تكن الحرب مجرد تحرير فقط للأراضي المصرية في شبه جزيرة سيناء، ولكنها أيضا كانت السبيل في تحرير الثروات البترولية في سيناء من تحت قبضة الاحتلال في ذلك الوقت، حيث كانت حقول البترول المتواجدة في مناطق الاحتلال لم تكن تحت السيطرة المصرية.

وكانت حرب أكتوبر هي الخطوة الأولى لاسترجاع حقول البترول المتواجدة في سيناء لتكون تحت تصرف الحكومة المصرية وتعود واردتها وإنتاجها لها.

فبعد حرب أكتوبر والمفاوضات التي تمت بين الجانبي المصري والإسرائيلي، استطاعت مصر استعادة حقول بترول سيناء عقب الحرب بعامين في نوفمبر 1975 من قبضة إسرائيل وتم عقب ذلك اعتبار هذا اليوم عيدًا للبترول من كل عام.

مصر تحتفل سنويا باسترداد حقولها البترولية

حيث يحتفل قطاع البترول المصري خلال نوفمبر من كل عام بعيد البترول المصري، حيث بدأت مصر في استعادة حقول بترول سيناء في 17 نوفمبر 1975 من العدو الصهيوني واتخذ هذا اليوم عيدًا للبترول من كل عام.

واستعادت سيادتها على وكان حقل «شعاب على» بجنوب خليج السويس هو ضمن أخر مرحلة من مراحل الانسحاب الإسرائيلي فى 25 نوفمبر 1979، وذل بعد توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل.

وبعد ذلك أصبحت جميع الحقول تحت سيطرة الدولة المصرية، والتي تم من خلالها تنمية الحقول في سيناء والعمل على اكتشاف حقول جديدة حتى وقتنا هذا.

وتعد ذكرى حرب أكتوبر هي ذكرى الغالية على المصريين هي مبعث فخر واعتزاز لمختلف الأجيال من شعب مصر الكريم، لما حققه العبور العظيم في هذا النصر التاريخي من استرداد للعزة والكرامة وتحرير الأرض المصرية واسترداد حق مصر في ثرواتها باسترداد حقول بترول سيناء عام 1975، ومن ثم التمهيد للسلام والاستقرار.