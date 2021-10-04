وزير البترول يهنئ السيسي بذكرى نصر أكتوبر: فخر واعتزاز لمختلف الأجيال

هنأ المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى القوات المسلحة وشعب مصر العظيم بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

العبور العظيم

وأكد «الملا»، أن هذه الذكرى الغالية على المصريين هي مبعث فخر واعتزاز لمختلف الأجيال من شعب مصر الكريم؛ لما حققه العبور العظيم في هذا النصر التاريخي من استرداد للعزة والكرامة وتحرير الأرض المصرية واسترداد حق مصر في ثرواتها باسترداد حقول بترول سيناء عام 1975، ومن ثم التمهيد للسلام والاستقرار.

حرب أكتوبر يستلم منها المصريون روح الإصرار

وأشار وزير البترول إلى أن ما تحقق في أكتوبر 1973 يستلهم منه المصريون على مر الأجيال روح الإصرار والإرادة والتماسك لتحقيق الهدف، موجهًا التحية للقوات المسلحة وشعب مصر العظيم الذي يقف دومًا داعمًا لها.