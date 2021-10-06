تباين مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء

شهدت مؤشرات البورصة المصرية تباين في الأداء خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.13% مسجلا مستوى 10445.75 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس70» بنحو 0.25% ليصل إلى 2665.07 نقطة، كما سجل مؤشر «إيجي إكس 100» ارتفاعا بنسبة 0.13% مسجلا 3900 نقطة.

وهبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنحو 0.14% ليصل إلى 2268.81 نقطة.

قيم وأحجام التداول

شهدت تعاملات السوق تداولات بقيم وصلت إلى 337.74 مليون جنيه، بأحجام تداول سجلت 91.396 سهم، ومن خلال 12.968 ألف صفقة.

الأسهم المتداولة

وشهد منتصف تعاملات الجلسة التداول على 178 سهمًا، إذ ارتفع 33 سهمًا، فيما انخفض 43 أسهم أخرى، واستقر 102 سهمًا دون تغيير، وجاء ذلك مع إيقاف التداول على أسهم،( وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، مرسيليا للاستثمار العقاري).

الأسهم الأكثر ارتفاعا

وعن الأسهم الأكثر ارتفاعًا، تصدر سهم «الاسماعيلية مصر للدواجن» الارتفاعات بنسبة 6%، ليبلغ مستوى 11.4 جنيه، تلاه سهم «العربية للصناعات الهندسية» بنسبة 4.9% عند سعر 5.37 جنيها، وحل بالمركز الثالث سهم «المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى» مرتفعًا بنحو 3.9%، بالغًا مستوى 5.7 جنيه.

فيما جاء سهم «وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي» الأكثر انخفاضًا، بنسبة 9% ليتراجع عند سعر 69.99 جنيه، تلاه سهم «الاستثمار العقاري العربي - اليكو» بنسبة 4% عند مستوى 0.71 جنيه، وحلّ ثالثًا سهم «المصرية لتطوير صناعة البناء» بنسبة 3.9% متراجعًا عند مستوى 0.86 جنيه.

توقعات حركة المؤشرات

وتشير التوقعات إلى أن من المؤشر الرئيسي «ايجي اكس30» يستهدف اختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 10600 نقطة، وفي حالة والاستقرار أعلى هذا المستوى يستهدف مستوى المقاومة الثاني عند 10700 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح مؤقتة للأسهم القيادية عند مستوى المقاومة الرئيسي قد يختبر المؤشر الرئيسي مستوى الدعم الرئيسي وهو 10450 نقطة.

وفيما يخص مؤشر «ايجي اكس70» فيستهدف مستوى المقاومة الرئيسي عند 2760 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح عند مستوى المقاومة الرئيسي له يختبر المؤشر السبعيني مستوى الدعم الرئيسي وهو 2700 نقطة.