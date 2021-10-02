البورصة تتراجع بشكل جماعي خلال سبتمبر.. وخسائر السوقي 29.7 مليار جنيه

شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا، خلال شهر سبتمبر الماضي، وسط خسائر قوية برأس المال السوقي تقدر بنحو 29.7 مليار جنيه.

مؤشر البورصة الرئيسي

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» في آخر جلسات شهر سبتمبر 2010، بنسبة 5.62%، منهيًا التعاملات عند مستوى 10517.03 نقطة، مقارنة مع 11143.80 نقطة إغلاق آخر جلسة بشهر أغسطس الماضي.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 7.51%، بعد آخر جلسات شهر سبتمبر عند مستوى 2722.61 نقطة، فيما هبط «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 6.97%، عند مستوى 3671.65 نقطة.

وامتد التراجع إلى المؤشر متساوي الأوزان «إيجي إكس 50» بنسبة 6.75%، لينهي تعاملات سبتمبر عند مستوى 2313.23 نقطة.

قيم وأحجام التداول

وفيما يخص قيم وأحجام التداولات خلال شهر سبتمبر، فبلغت قيم التداول 91.5 مليار جنيه، مقارنة مع 121.2 مليار جنيه في أغسطس الماضي، فيما بلغت أحجام التداولات خلال سبتمبر نحو 10.04 مليار سهم، مقارنة مع نحو 13.73 مليار سهم في أغسطس السابق.

خلال شهر سبتمبر الماضي، تراجعت معظم الأسهم، إذ صعد 95 سهما من إجمالي 195 سهما متداولا، بينما تراجع 36 سهمًا، واستقر 64 دون تغيير.

خسائر رأس المال السوقي

سجل رأس المال السوقي تراجع خلال شهر سبتمبر الماضي، بخسائر قيمتها 29.69 مليار جنيه، مسجلًا 703.30 مليار جنيه، مقارنة مع 732.99 مليار جنيه إغلاق أغسطس السابق.

خلال شهر سبتمبر الماضي، سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 155.6 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 561.5 مليون جنيه، واستحوذت تعاملات المصريين على نسبة 85.2 في المائة من إجمالي التعاملات بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.3 في المائة والعرب على 5.6 في المائة وذلك بعد استبعاد الصفقات.