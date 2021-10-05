البورصة تعلن الخميس 7 أكتوبر إجازة رسمية

أعلنت البورصة المصرية، اعتبار الخميس المقبل الموافق 7 أكتوبر 2021، إجازة رسمية، بمناسبة عيد القوات المسلحة، بديلاً عن يوم الأربعاء، وذكرت البورصة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنّها ستستأنف عملها بداية من الأحد المقبل، الموافق 10 أكتوبر 2021.

أسبوع المستثمر العالمي

وافتتحت وزيرة التعاون الدولي، ورئيس البورصة، ورؤساء جامعات وقيادات سوق المال، جلسة تداول البورصة، صباح اليوم، احتفالا بأسبوع المستثمر العالمي.

وحضر افتتاح جلسة التداول، إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور سامح فريد رئيس جامعة نيو جيزة، والدكتور سيد الصيفي عميد كلية التجارة جامعة الأسكندرية، وممثلين عن جامعة النهضة وبدر والمستقبل، وممثلي الجمعية المصرية للأوراق المالية والمجمعية المصرية للمحللين الفنين والجمعية المصرية للاستثمار المباشر والجمعية المصرية لمديري الاستثمار

من جانبه، قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، خلال الافتتاح، إنّ رفع مستويات الوعي المعرفة وتعزيز الثقافة المالية جزء أصيل من عملنا لتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز السيولة والتداول.

فيما قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنّ البورصات لاعب رئيسي في دعم فرص نمو الشركات وتحقيق مستهدفات رؤية مصر التنموية 2030.

وصرّح الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، خلال الاحتفالية بافتتاح جلسة التداول، بقرب توقيع بروتوكول تعاون مع البورصة، يستهدف تعزيز الثقافة المالية للطلاب، وكذلك سيتم افتتاح مركز لريادة الأعمال والابتكار بالتعاون مع المركزي.

ويعد «أسبوع المستثمر» حدثاً عالميا تطلقه المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، منذ عام 2017، لرفع مستويات المعرفة المالية وتعزيز ثقافة المستثمرين في أسواق المال، لتعريفه بكيفية الاستثمار بشكل سليم يضمن حقوقهم.

ويتضمن الأسبوع العديد من الفعاليات والأنشطة، حيث تخصص أكثر من 80 بورصة عالميا تنشط بشكل كبير ولها جهود كثيرة في نشر الثقافة المالية المتعلقة بأسواق المال، جلسات تداولها خلال الفترة من 4 أكتوبر وحتى 11 أكتوبر، احتفالا بأسبوع المستثمر العالمي، بناء على دعوات تتلقاها من الاتحاد العالمي للبورصات.