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محمود مسلم

محمود مسلم رئيسا للجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ للمرة الثانية

النائب محمود القط يفوز بمقعد أمين السر للجنة

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ولاء نعمة الله
12:42 م | الأربعاء 06 أكتوبر 2021
الكاتب الصحفي محمود مسلم

الكاتب الصحفي محمود مسلم

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، اليوم، عن فوز النائب الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، بمقعد رئيس اللجنة للمرة الثانية، فيما فاز النائب محمد سعيد طه والنائبة سها سعيد بمقعدي الوكيلين، والنائب محمود القط بمقعد أمين السر.

ونصت المادة 43 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، على أنَّ تنتخب كل لجنة، في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

يُشار إلى أن الدكتور محمود مسلم، كان قد شغل منصب رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ في دور الانعقاد الأول للمجلس.

تعيين محمود مسلم في مجلس الشيوخ

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدَر قرارًا في أكتوبر من العام الماضي، بتعيين الكاتب الصحفي محمود مسلم، نائبًا بمجلس الشيوخ، ضمن قائمة الـ100 المعينين بالمجلس، والتي نص عليها الدستور.

رحلة مِهنية للكاتب الصحفي محمود مسلم

وجاء اختيار الكاتب الصحفي محمود مسلم ضمن فئة الكتاب والشخصيات العامة، لما تميَّز به تاريخه الصحفي على مدار 25 عامًا من كتابات ومواقف لم يحِد عنها، وتخصصه في شؤون الصحافة البرلمانية منذ أنَّ كان محررًا برلمانيًا.

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