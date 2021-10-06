محافظات مصر تواصل الاحتفالات بنصر أكتوبر: «معجزة عسكرية»

على نغمات الأغاني الوطنية وعزف السلام الجمهوري، احتفلت عدة محافظات، اليوم الأربعاء، بالذكرى الـ48 لنصر أكتوبر المجيدة.

عزف «سلام الشرطة» في احتفالات أكتوبر بسوهاج

البداية من الصعيد، إذ وضع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إكليلًا من الزهور علي النصب التذكاري لشهداء أكتوبر، أمام ديوان عام المحافظة، بمشاركة اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والعقيد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ.

وبدأت المراسم بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء ثم عزفت موسيقى الشرطة «سلام الشهيد»، أعقبها قراءة الفاتحة على أرواح شهداء مصر وفاءً لهم وعرفانًا بما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات دفاعًا عن سلامة الوطن والشعب المصري العظيم.

محافظ المنيا: القوات المسلحة ستظل الدرع والسيف لحماية الأرض

من جانبه، قدم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، التهنئة لقيادات وضباط وطلبة القوات الجوية بمطار المنيا، بمناسبة احتفالات المحافظة بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد المحافظ، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة المصرية، ستظل الدرع والسيف لحماية الأرض والوطن بفضل قيادتنا السياسية الرشيدة وتكاتف أبناء الشعب المصري العظيم، مضيفًا «الاحتفال بهذه الذكرى المجيدة تبعث دائما على الفخر والاعتزاز بالجندي المصري كخير أجناد الأرض، الذي استطاع بالعزيمة والإرادة، خلال حرب أكتوبر 1973 استعادة الكرامة والنصر والأرض للشعب المصري والشعوب العربية».

ووضع محافظ المنيا، إكليلا من الزهور، على النصب التذكاري للجندي المجهول، بمناسبة احتفالات المحافظة بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

محافظ الفيوم: حرب أكتوبر معجزة عسكرية

وفي الفيوم، وضع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الإقيلم، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء؛ احتفالًا بالذكرى 48 لنصر حرب أكتوبر المجيد.

وقال المحافظ، خلال الاحتفالية، إن نصر السادس من أكتوبر، يعد معجزة عسكرية في تاريخ المعارك الحربية، ويدل على قوة الجيش المصري وبسالته في الدفاع عن الوطن وسلامة أراضية، مشيرًا أن بطولات حرب أكتوبر تدرس لكافة الأجيال، وتعد تحفيزًا لنا جميعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء.