السيسي يشهد فقرة غنائية وطنية احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقرة فنية للأغاني الوطنية، إنتاج إدارة الشؤون المعنوية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويقدمها كورال أطفال وشباب ومجموعة من الفنانين المصريين والعرب.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة المصرية، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم، والتي تبث على الهواء مباشرة من مركز المنارة للمؤتمرات، وتحمل اسم «العبور إلى المستقبل».

العبور إلى المستقبل

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منتدى احتفالي ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة المصرية، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم، والتي تبث على الهواء مباشرة وتحمل اسم «العبور إلى المستقبل»، ويديره الإعلاميان ريهام الديب ومحمد ترك.

ندوة أبطال نصر أكتوبر

ويشارك في المنتدى اللواء الدكتور سمير فرج، أحد أبطال حرب أكتوبر ومدير الشؤون المعنوية للقوات المسلحة الأسبق، والأستاذ الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي وعضو هيئة الدفاع عن طابا، الشيخ سليمان عيد أبوسمري، أحد أعضاء مجاهدي شمال سيناء، المستشار محمد جمال الغيطاني، المستشار بوزارة الخارجية، والطالبة ياسمين سليم سلمان، إحدى فتيات قرية الروضة بشمال سيناء، والشاعر عبدالله حسن، والشاعرة الفلسطينية، ميس عبدالهادي.