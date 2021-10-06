بطلة «لعبة الحبار» الأعلى متابعة على «إنستجرام» في كوريا الجنوبية

ارتفع عدد متابعي الممثلة هويون جونج بطلة مسلسل لعبة الحبار، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، ليقارب الـ 15 مليون متابعة، لتكون أعلى ممثلة لديها عدد متابعين في كوريا الجنوبية، وذلك خلال فترة لا تتجاوز الـ 3 أسابيع.

وكشف موقع تحليل البيانات «Social Blade»، أنه خلال أسبوع من عرض مسلسل لعبة الحبار على شبكة «نتفليكس»، ارتفع عدد متابعي الممثلة وعارضة الأزياء الكورية الجنوبية البالغ عمرها 27 عاما، من 400 ألف متابع إلى 3 ملايين، وبعد 18 يوما وصل عدد المتابيع إلى 13.9 مليون متابع، حيث إنها تكتسب مئات الآلاف من المتابعين كل ساعة.

14.8 مليون متابع لبطلة مسلسل لعبة الحبار على «إنستجرام»

وخلال الساعات الأخيرة، وصل عدد متابعي هويون جونج لـ 14.8 مليون متابع، لتصبح الممثلة الكورية الأكثر متابعة على «إنستجرام»، كما ذكر موقع «IndiaToday»، وأصبحت في المرتبة الثانية في قائمة المشاهير الأكثر متابعة على التطبيق الشهير، بعد المغني والممثل إي من هو، البالغ من العمر 34 عاما، ولديه حوالي 26 مليون متابعا، ومن المتوقع أن تصل الممثلة الكورية للمركز الأول بحلول نهاية أكتوبر الجاري إذا استمرت على هذا المعدل.

بطلة مسلسل لعبة الحبار: كنت شخص أناني قبل بطولة المسلسل

وقالت الممثلة الكورية الجنوبية في حوار لها مع «The Times»، إن مسلسل لعبة الحبار كان له دور كبير في تغيير شخصتها، موضحة: «اعتدت أن أكون شخصًا يركز على المنفعة الشخصية، ولكن بعد لعب هذه الشخصية التي تضع عائلتها أمام نفسها، ورؤية حياتها تحمل الكثير من المعاني، أود أن أثق في الناس أكثر وأن أساعدهم»، متابعة: «أقوى درس تعلمته هو الإيمان بالإنسانية».

تدور أحداث مسلسل لعبة الحبار، حول مجموعة من الأشخاص مدينين ويائسين يشاركون في سلسلة من الألعاب القتالية على أمل الحصول على جائزة نقدية كبيرة، وحقق «هاشتاج» المسلسل على «تيك توك» أكثر من 26 مليار مشاهدة، حيث ينشر المعجبون صور المتعلقة بالعرض وتوجيه تحية أعضاء فريق التمثيل، بما في ذلك هويون جونج.

ويقترب مسلسل لعبة الحبار ليكون النسخة الأصلية الأكثر مشاهدة على «نتفليكس»، وذلك وفقا لما كشفه تيد ساراندوس، الرئيس التنفيذي المشارك ومدير المحتوى في المنصة الإلكترونية، في تصريحات سابقة.