فيبي فوزي: مجلس الشيوخ معني بدراسة ظواهر ومشكلات المجتمع

أكدت الدكتورة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، أن أجندة المجلس تحتوي على العديد من الموضوعات والقوانين لمناقشتها خلال دور الانعقاد الثاني، مشيرة إلى القوانين المقدمة لمجلس الشيوخ من مجلس النواب ومن رئيس الجمهورية، لافتة إلى أن مجلس الشيوخ معني بجودة التشريع.

وأوضحت فيبي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «CBC»، أن المجلس معني بدراسة الظواهر والمشكلات الموجودة بالمجتمع، مؤكدة أن العديد من القوانين تُطرح للمناقشة وأن الوقت يكون غير متسع لمناقشة القانون باستفاضة في مجلس النواب، وأن المجلس يحيل القانون لمجلس الشيوخ لمناقشته، لافتة لوجود نخبة من العلماء والمتخصصين والخبراء في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية، مشددة على أن هذه التخصصات يندر أن تجتمع في مكان واحد.

وأشارت إلى أن هذا المجلس يُطلق عليه مجلس الحكماء وأن النخبة الموجودة بالمجلس تدرس القوانين دراسة مستفيضة بدقة شديدة لتطبيق القوانين على أرض الواقع بما يتماشى مع التغيرات السياسية والاجتماعية والتي تتغير دائمًا، مشددة على أنه يجب أن يكون القانون الخارج من مجلس الشيوخ بلا أي ثغرات عند تطبيقه، معتبرة أن هذا هو الهم الأكبر للمجالس النيابية.

وأكدت فوزي أن الحكمة من وراء عودة مجلس الشيوخ في التعديلات الدستورية الأخيرة لصالح الحياة النيابية في مصر، مشيرة إلى أن المجلس سيناقش في دور الانعقاد الثاني قوانين مهمة وعلى رأسها قانون العمل.

وكيل «الشيوخ»: المرأة تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي

وشددت وكيل مجلس الشيوخ على أن المرأة تعيش عصرها الذهبي في عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أن النساء يشكلن 25% من مجلسي النواب والشيوخ، مشيرة إلى أن ذلك يساعد على مناقشة القوانين التي تخص المرأة ومناقشتها بشكل جيد، خاصة التي تمس حياتها اليومية مثل الأحوال الشخصية والتحرش والتنمر وغيرها.