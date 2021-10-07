كل ما تريد معرفته حول اشتراكات القطارات 2021 للطلاب

من المنتظر أن يبدأ العام الدراسي الجديد 2021 - 2022 يوم السبت المقبل، ومنذ أيام أعلنت هيئة السكة الحديد عن اشتراكات القطارات للطلاب 2021، لذا تستعرض «الوطن» كل ما يريد الطالب سواء بالمدرسة أو الجامعة معرفته حول اشتراكات القطارات 2021.

مواعيد استخراج اشتراكات القطارات للطلاب

حددت هيئة السكة الحديد مواعيد يمكن من خلالها الطلاب في استخراج اشتركات القطارات، بداية من الساعة 8 صباحا، وحتى الرابعة عصرا، وذلك عن طريق مكاتب الاشتراكات الموجودة في المحطات الرئيسية على مستوى مختلف محافظات الجمهورية بشكل يومي.

أماكن استخراج اشتراكات الطلبة

وأوضحت هيئة السكة الحديد، أنه يمكن للطلاب الاستعانة بـ54 مكتب للاشتراكات في 31 محطة على مستوى جميع أنحاء الجمهورية، وهم كالتالي:

أولا: عدد 33 مكتب في الوجه البحري داخل المحطات:

- القاهرة.

- بنها.

- طنطا.

- سيدي جابر.

- الإسكندرية.

- الزقازيق.

- الإسماعيلية.

- منيا القمح.

- المنصورة.

- منوف.

- كفرالشيخ.

- كفر صقر.

- شبرا.

- شبين الكوم.

- شبين القناطر.

- تفهنا الأشراف.

- كوم حمادة.

- الخطاطبة.

- قويسنا.

ثانيا: عدد 21 مكتب في الوجه القبلي داخل المحطات:

- الجيزة.

- الواسطى.

- بني سويف.

- المنيا.

- أسيوط.

- سوهاج.

- نجع حمادي.

- بني مزار.

- ملوي.

- قنا.

- الأقصر.

- أسوان.

خطوات استخراج اشتراكات القطارات للطلاب

1 - يتوجه الطالب إلى مكتب الاشتراكات في محطة السكة الحديد، مع صرف الاستمارة الخاصة بطلي الاشتراك مقابل 5 جنيهات.

2 - على الطالب أن يُحضر عدد 2 صورة شخصية، مع صورة لبطاقة الرقم القومي.

3 - يملأ الطالب بيانات الاستمارة، مع اعتمادها من جانب المدرسة أو الجامعة أو المعهد التابع له الطالب بختم شعار الجمهورية.

4 - يستخرج الطالب الاشتراك من أجل استقلال القطارات من المحطة الموجودة داخل المنطقة التي يعيش فيها الطالب.

5 - يمكن للطالب من خلال الاشتراك أن يستقل القطارات العادية فقط، وهي «المميزة والمطورة»؛ إذ تحدد قيمة الاشتراك حسب المسافة بين كلا من محطتي القيام والوصول.

أسعار اشتراكات القطارات للطلاب

1 - اشتراكات الطلاب لمدة 3 أشهر: من 14 إلى 33 جنيها.

2 - اشتراكات الطلاب لمدة 9 أشهر: من 21 إلى 75 جنيها.