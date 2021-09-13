السكة الحديد تعدل تركيب عربات قطارات الوجه البحري والقنال.. «مكيفة»

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل تركيب القطار رقم 959 سياحي «القاهرة- الإسماعيلية» اعتبارًا من يوم 16-9-2021 بعدد 3 عربات درجة ثانية مكيفة إسباني، بالإضافة إلى 9 عربات تحيا مصر، وفقًا لجدوله الحالي، بالإضافة لتعديل تركيب القطار رقم 946 سياحي «الإسماعيلية - القاهرة» اعتبارًا من يوم 17-9-2021 بعدد 3 عربات ثانية مكيفة إسباني، و9 عربات تحيا مصر، وفقًا لجدوله الحالي أيضًا.

السكة الحديد: تعديل تركيب قطارات القاهرة المنصورة والإسكندرية

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أنه سيجري تعديل تركيب القطار رقم 118 سياحي «القاهرة- منوف- الإسكندرية» اعتبارًا من يوم 18-9-2021 بعدد 2 عربة ثانية مكيفة إسباني، بالإضافة إلى 6 عربات تحيا مصر، وفقاً لجدوله الحالي، بالإضافة إلى تعديل تركيب القطار رقم 119 سياحي «الإسكندرية- منوف- القاهرة» اعتبارًا من يوم 18-9-2021 بعدد 2 عربة ثانية مكيفة إسباني، بالإضافة إلى 6 عربات تحيا مصر، وفقاً لجدوله الحالي أيضًا، ولفتت الهيئة إلى تعديل تركيب القطار رقم 949 سياحي «القاهرة- المنصورة» والقطارات أرقام 516- 517 و518- 519 سياحي «المنصورة- الإسكندرية» والعكس اعتبارًا من يوم 20-9-2021 بعدد 3 عربات ثانية مكيفة إسباني، بالإضافة إلى 9 عربات تحيا مصر، وفقاً لجدوله الحالي أيضًا.

وأشارت الهيئة إلى أن التعديلات شملت تركيب قطار 586- 587 سياحي «الإسكندرية- المنصورة» اعتبارًا من يوم 21-9-2021 بعدد 3 عربات ثانية مكيفة إسباني، بالإضافة إلى 9 عربات تحيا مصر، وأخيرًا تعديل تركيب القطار رقم 948 سياحي «المنصورة- القاهرة» اعتبارًا من يوم 22-9-2021 بعدد 3 عربات ثانية مكيفة إسباني، بالإضافة إلى 9 عربات تحيا مصر، وفقًا لجدوله الحالي.

وتستمر الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من أعمال التطهير والتعقيم بالقطارات والمحطات للحد من انتشار فيروس كورونا، وتهيب بالركاب الالتزام بارتداء الكمامة أثناء دخول المحطات وأثناء وجودهم بالقطارات حفاظاً على سلامتهم.