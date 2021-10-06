أحمد عز يهنئ المصريين بانتصارات أكتوبر: تشرفت بتقديم «الممر»

تقدم الفنان أحمد عز بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر المجيدة، حيث أعرب عن فخره بالمشاركة في ملحمة فيلم «الممر»، الذي تعرضت أحداثه لدور قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف.

وقال عز في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنه شرف لأي فنان المشاركة في فيلم بقيمة وحجم «الممر»، حيث أعرب عن أمنيته في تكرار هذه التجربة السينمائية مرة أخرى، مضيفاً: «تحية كبيرة للشعب المصري وشهدائنا الأبرار ولكل من حارب في ملحمة أكتوبر المجيدة، بخاصة وأن كل منزل فيه من شارك بالحرب أو نال شرف الشهادة فيها».

أسباب تحمس أحمد عز لفيلم «الممر»

وكشف عز عن أسباب تحمسه لهذا الفيلم وقتما تلقي عرضاً بشأنه، قائلا: وجود مخرج كبير بقيمة شريف عرفة كان أكبر حافز، فضلاً عن المنتج هشام عبدالخالق الذي قام بتنفيذ الفيلم بمقاييس عالمية، ناهيك عن أن الأحداث تتناول قصة بلد بأكملها، وكشف حقائق عن هذه الفترة الزمنية دون مواربة.

وأكد بطل «الممر» أن الفيلم خلق حالة من الالتفاف القومي وقت طرحه في دور العرض السينمائي قبل عامين، وكذلك عند عرضه على شاشات التليفزيون، لافتاً إلى أنه يحب تقديم هذه النوعية من الأفلام، لأنها سُتخلد في ذاكرة السينما وتكون صالحة للعرض لكل العصور والأجيال.

أبطال فيلم «الممر»

وشارك في بطولة فيلم «الممر» هند صبري، محمد فراج، أحمد رزق، محمود حافظ، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، إياد نصار، محمد الشرنوبي، أحمد صلاح حسني، أحمد فلوكس، أمير صلاح وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم إنعام سالوسة، حجاج عبد العظيم، شريف منير، نور محمود، زينب منصور، نوال عزيز، من تأليف وإخراج شريف عرفة.