اصطدام قطار بمقطورة جرار زراعي في الدقهلية

اصطدم قطار «المنصورة – المطرية» بمحافظة الدقهلية اليوم، بمقطورة جرار زراعي محملة بمحصول الذرة مما تسبب في إحداث تلفيات في المقطورة، وذلك أمام قرية «كفر علام» دائرة مركز منية النصر، وقد نجا سائق الجرار من الموت بعد أن تخطي شريط السكة الحديد قبل وقوع الحادث مباشرة، وأكد شهود العيان أنه فر بالجرار فور وقوع الحادث.

إخطار بوقوع حادث قطار

وتلقي مأمور مركز منية النصر، إخطارا بوقوع حادث قطار من إدارة شرطة النجدة، وذلك بالقريب من قرية كفر علام دائرة المركز.

انتقل ضباط شرطة مركز منية النصر إلى مكان الحادث وتبين وجود مقطورة جرار زراعة محطمة على جاني السكة الحديد، ولا توجد أي خسائر أو إصابات بشرية.

توقف القطار لبعض الوقت

وتسبب الحادث في توقف القطار بعض الوقت، واستأنف رحلته إلي مدينة المطرية بعدها وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شهود عيان يروون تفاصيل الحادث

وأكدت احدي شهود العيان، أن جرار زراعي بمقطورة محمل بمحصول الذرة، كان يمر من على السكة الحديد، وقت مرور القطار، مما تسبب في اصطدام القطار بمقطورة الجرار فيما نجا سائق الجرار وذلك لعبوره السكة الحديد، ولم يتوقف في المكان وغادره سريعا.

وأوضحت أن القطار خرج من محطة المنصورة في موعده الساعة 11:50 صباحا ووقع الحادث أمام قرية كفر علام، مركز منية النصر، وتوقف القطار بعض الوقت، ولم تكن هناك أي خسائر بشرية، واقتصرت الخسائر على المقطورة ومحصول الذرة، واستأنف القطار رحلته إلى مدينة المطرية بعد ذلك.

وتحرر محضر بالواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة