خروج مصابي حادث قطار بورسعيد من مستشفى الزقازيق

أكد مصدر مسئول بمديرية الصحة بالشرقية، أن المصابين الثلاثة فى حادث خروج قطار 570 عن القضبان بالقرب من مزلقان «أبوالأخضر»، بمدينة الزقازيق، غادروا مستشفى الزقازيق العام، منذ قليل، بعد تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، مشيرًا إلى أن حالتهم الصحية مستقرة.

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقي إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بقسم شرطة السكك الحديدية بخروج القطار رقم 570 عن القضبان بالقرب من مزلقان أبوالأخضر.

ووصل فريق فني بهيئة السكك الحديدية، منذ قليل،إلى مزلقان أبوالأخضر بمدينة الزقازيق للبدء في فصل 3 عربات مكيفة خرجت عن القضبان من القطار المتجه من الإسماعيلية إلى الاسكندرية وإعادة رفعها للمسار.

النيابة تأمر بالتحفظ على سائق قطار الزقازيق

ومن جهة أخرى، أمرت النيابة العامة بمحافظة الشرقية، منذ قليل، بالتحفظ علي سائق القطار رقم 570 القادم من محطة قطارات «بورسعيد»، متجهًا إلى «الإسكندرية»، بعد وقوع حادث خروج 3 عربات مكيفة من مؤخرة القطار بناحية مزلقان أبوالأخضر بمدينة الزقازيق، فيما تحفظت الأجهزة الأمنية عليه بعد قرار النيابة.