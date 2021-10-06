أسعار الغاز الطبيعي عالميا تصل لأعلى معدل لها منذ 2009

شهدت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعًا ملحوظًا في أسعارها، خاصة خلال الفترة التي ارتفعت بها أسعار النفط العالمية.

وكسرت أسعار الغاز الطبيعي حاجز الـ 6 دولار للمليون وحدة حرارية، كما ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا ليحطم رقما قياسيًا جديدًا، وتجاوز للمرة الأولى في التاريخ، 1300 دولار لكل ألف متر مكعب.

وسجلت أسعار الغاز الطبيعي حوالي 6.1 دولار للمليون وحدة حرارية، وهو أعلى بحوالي 2 دولار للمليون وحدة حرارية مقارنة بنفس الوقت من شهر سبتمبر الماضي.

أسباب ارتفاع الأسعار لهذا الحد

وقال الدكتور جمال القليوبي أستاذ البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، إن أسعار الغاز سجلت ارتفاعات واضحة خلال الفترة الحالية، وذلك لارتباطها بأسعار برميل النفط العالمي.

وأضاف القليوبي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يتم حساب قيمة المليون وحدة حرارية على أساس حساب سعر مكافئ لبرميل النفط.

وأشار القليوبي، إلى أن أسباب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي تتمثل في ارتفاع أسعار النفط العالمية، وكذلك أزمة دول أوروبا في مخزون الغاز الطبيعي لديها، وكذلك إنتعاش السوق في الطلب على الغاز الطبيعي بعد التعافي الجزئي في السوق العالمي من كوفيد 19.

ولفت القليوبي، إلى أنه خلال الـ10 أشهر منذ يناير وحتى الآن استطاعت مصر تصدير 71 شحنة للغاز الطبيعي، والتي تقدر بحوالي 2.2 مليون طن من الغاز الطبيعي.

أوابك: أسعار الغاز تسجل مستويات قياسية

ولفتت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، إن أسعار الغاز الطبيعي تسجل مستويات قياسية في أسعارها للعديد من العوامل العالمية المؤثرة منها انتعاش الطلب وتفرقة على المعروض.

وشهدت أسعار الغاز الطبيعي العالمية، ارتفاعًا ملحوظًا منذ بداية أكتوبر الحالي، بنسبة 350% مقارنة ببداية عام 2021.

وبحسب مؤشر «نايمكس»، فإن أسعار الغاز الطبيعي وصلت إلى أعلى معدل لها منذ عام 2009، وارتفعت عالميا 4 أضعاف سعرها منذ 5 سنوات.