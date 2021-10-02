رئيس «صناع الخير»: مبادرة القدم السكري هدفها إنقاذ مليون مريض

صرّح مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن مؤسسة «صناع الخير» أطلقت 15 مبادرة خلال 5 سنوات، في القطاع الطبي والتنموي، موضحًا أن المبادرة هدفها علاج مليون شخص وإنقاذهم من المرض. مؤكدًا أن مبادرة قدم صحيح في الجانب الطبي، واحدة من المبادرات التي تهدف إلى لتوفير العلاج لمرضى القدم السكري غير القادرين في المحافظات.

مليون حالة مهددة بالبتر

وقال رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، خلال كلمته في المؤتمر الرسمي، لانطلاق مبادرة قدم صحيح لعلاج مرضى القدم السكري لغير القادرين، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء: «يوجد مليون حالة مهددة بالبتر بسبب القدم السكري وهو ما يجعلنا نتحرك بشكل سريع، حيث أنّ المبادرة تعمل على الكشف والعلاج والتوعية، وكذلك المتابعة الشهرية لحالات ماقبل البتر لمرضى القدم السكري».

ووجه مصطفى زمزم، خلال كلمته، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، على الدعم الكامل لكل مبادرات المجتمع المدني، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، التي تدعم أنشطة التنمية ولم تتأخر أبدًا في توفير كافة السبل لانجاح المبادرات التنموية التي تخدم المواطنين.

علاج مرضى القدم السكري

وأكد «زمزم» أنّ مبادرة قدم صحيح تنطلق في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تحت رعاية رئيس الوزراء وبإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، لافتا أنّ مبادرة قدم صحيح، انطلقت بالفعل في عدد من المحافظات، منها مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط وجامعة طنطا، وبني سويف، ومستشفى الدمرداش وغيرها.

رفع معدلات الشفاء

واستكمل «زمزم» أن من أهم أهداف المبادرة رفع معدلات الشفاء لدى مرضى القدم السكرى من 50% إلى 95% عن طريق استخدام أحدث الوسائل العلاجية المعتمدة على استخدام علاج الأوكسجين عالي الضغط والأوزون، وتقنية الفضة الرباعية وتقديم خدمات العلاج والكشف والتوعية لـ مليون مواطن في 5 سنوات عن طريق تقديم العلاج من خلال المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة، وتنفيذ برامج توعية للمريض، الأسرة، المجتمع.